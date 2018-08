NEMA ZIME ZA BIVŠU PRVU DAMU: Dragica zgrnula 157 miliona dinara! KRIJE KO JOJ DAJE PARE

Fondacija "Dragica Nikolić" dobila je u 2017. godini čak 157 miliona dinara na ime donacija, pokazao je najnoviji finansijski izveštaj objavljen na sajtu Agencije za privredne registre.



Fondacija supruge bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića na ime poslovnih prihoda dobila je prošle godine čak 21,3 miliona dinara više u odnosu na 2016, kada su prihodovali 135,8 miliona dinara.



Krije ko joj daje pare



Očekivano, nisu poznati darodavci pomenutih 1,3 miliona evra. Otkako je osnovala fondaciju, Nikolićeva nikad nije želela da otkrije ko su ljudi koji daju pozamašne svote u humanitarne svrhe, a bilo je sumnji da su neki od darodavaca i domaći tajkuni i da može doći do trgovine uticajem.



Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija kaže da je neophodno da Nikolićeva otkrije imena svojih darodavaca, a naročito kad se uzmu u obzir brojke kojima barata njena fondacija.



- Neophodna je čistoća uvida, transparentnosti, to bi pomoglo da se vidi šta se tu zaista zbiva, jer čim pokušate da učinite neprovidnim to, javljaju se sumnje da je to nekakav sumnjiv novac. Prema tome, ovde je ta transparentnost prvi uslov da se sve moguće sumnje, opravdane i neopravdane, otklone i šteta je što to nije učinjeno odmah - kaže Goati.



Na pitanje da li mu je čudna suma koju je Nikolićeva dobila u prethodnoj godini - 1,3 miliona evra, on navodi da je reč o zaista velikoj svoti novca.

Bez komentara



- To je ozbiljna suma za ove naše siromašne uslove i tim pre je potrebna ta transparentnost o kojoj govorim, a kojom bi se eliminisale sve moguće sumnje i pretpostavke. Građani treba da znaju od koga, u kom smeru, ka kome idu određeni novčani tokovi, to je u svakoj demokratskoj zemlji jedan od prvih uslova opšteg poverenja ljudi iz politike i građana - dodaje Goati.

Tomislav Nikolić nije odgovarao na pozive na broj poznat redakciji.

Dragica Nikolić

Dobila sam 10 miliona evra

Nikolićeva je prošle godine na jednom skupu otkrila da je njena fondacija do sada dobila i donirala oko 10 miliona evra.

- Nemamo izdvojeno tačnu sumu, ali prešli smo 10 miliona evra za četiri godine postojanja fondacije, koje smo sakupili i podelili do dinara - rekla je ona, kao i da na troškove fondacije troše daleko manje od zakonom određenih 30 odsto. foto: Zorana Jevtić Tomislav Nikolić je svojevremeno kazao da fondacija njegove supruge dobija novac pre svega od donatora iz inostranstva, ali nikad nije precizirao ko su ti donatori. Mediji su prošle godine pisali da je fondacija Dragice Nikolić pod lupom policije.

