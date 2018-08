DŽEJMS FOGO: Biće mi drago da čujem planove Vučića i Tačija u okviru šire duskusije sa EU

BEOGRAD - Postoji namera da se u okviru dijaloga Beograda i Prištine u septembru povede šira diskusija sa EU i biće mi drago da čujem planove predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija, izjavio je komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju Džejms Fogo.

On je u intervjuu za današnji "Blic" rekao da, ako postoji dijalog koji se odnosi na fundamentalna pitanja, koje obe strane imaju i koje imaju različito mišljenje, postoje individualne grupe sa obe strane koje se ne slažu sa liderima u napretku mirnog dijaloga, što ponekad može da dovede do nemira.

Fogo je poručio da ljudi treba da iskoriste svoj glas i glas na izborima da iskažu svoje mišljenje i da ne pribegavaju nasilju na ulicama i poručio onima koji žele mir da će NATO biti tu da pomogne ukoliko se to od njega traži, a ostalima koji imaju "zadnje namere" da će "biti tu ukoliko je potrebno".

Fogo je podsetio da je Kfor deo NATO i da ima mandat da deluje kao treća instanca na KiM, nakon kosovskih institucija i policije i Euleksa, a u skladu sa rezolucijom 1244 SB UN koja predviđa da ta organizacija održava bezbedno okruženje i slobodu kretanja.

"To radimo vrlo dobro i nemam sumnje da ćemo nastaviti, bez obzira na sve buduće izazove koji mogu da proizađu iz ovog dijaloga u narednih nekoliko meseci", rekao je Fogo.

Upitan da kaže šta bi se desilo ukoliko bi došlo do konflikta oko granice, budući da Albanija koja je članica NATO zagovara brisanje granice između te zemlje i Kosova, Fogo ističe da su granice zacrtane međunarodnim sporazumom, kao i da za održavanje bezbednog okruženja nisu zaduženi samo NATO i Kfor, već i Vojska Srbije sa kojom te organizacije imaju dobre odnose.

"Lično imam veoma dobre odnose sa načelnikom Generalštaba VS generalom Ljubišom Dikovićem i znam da skoro svakodnevno razgovara sa komandantom Kfora, generalom Salvatoreom Kuočijem, i tu nema drugog interesa osim održavanja mira i stabilnosti u regionu. Dakle, postoje dve strane granice, obe su odgovorne za mir i nemam neka druga očekivanja, bez obzira na bilo koje neslaganje u političkom dijalogu", rekao je Fogo.

Govoreći o izjavama pojedinih NATO generala da Srbija i Republika Srpska predstavljaju pretnju za tu organizaciju zbog ruskog uticaja, Fogo je rekao da nije na njemu da govori kako će Srbija birati prijatelje i da ona samostalno odlučuje sa kim želi da sarađuje.

"Vaš zemlja je sa mnogima uspostavila bilateralnu i multilateralnu saradnju. Sarađuje sa SAD, sa NATO kao institucijom, i Srbija je tu dala jasno do znanja da neće u ovom trenutku tražiti članstvo, iako je članica Partnerstva za mir i istovremeno održava dobre odnose sa Rusijom", naveo je Fogo.

On je, govoreći o promenama na KIM, rekao da je pozitivno to što mladi ljudi imaju entuzijazam o mirnoj budućnosti, a da je negativno što su stavljene betonske barijere na most u Kosovskoj Mitrovici.

"Kako ćemo da rešimo nesuglasice blokadom mosta?", upitao je Fogo, komandant Komande združenih snaga NATO u Napulju, glavnokomandujuće baze za Zapadni Balkan, Severnu Afriku i Bliski istok.

