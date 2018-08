DAČIĆ O OBAVEZNOM VOJNOM ROKU: Služio sam vojsku i to 15 meseci! Ja je nikad ne bih ukinuo

"kad se nešto ukine, teško je to vratiti"

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić smatra da bi bilo dobro eventualno ponovno uvođenje redovnog vojnog roka i ocenio da se na taj način jača odgovornost prema državi i odbrani svoje zemlje.

Dačić smatra da ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka, što je kao mogućnost najavio predsednik Srbije Aleskandar Vučić, zavisi od toga da li država i vojska imaju organizacione potencijale da se sa profesionalne pređe na redovnu vojsku.

''Pripadao sam generaciji koja je služila vojni rok, i to 15 meseci. Načelno nikad ne bih ukinuo vojsku što je uradila dosovska vlast, ali kad se nešto ukine, teško je to vratiti. Sve zavisi kakav koncept želimo, treba videti kako će oni koji se bave odbranom rešiti to pitanje'', rekao je Dačić za TV Prva.

