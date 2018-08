DAČIĆ: Priština je najveća preperka trajnog rešenja za Kosovo

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je danas da je najveća prepreka postizanju trajnog rešenja za Kosovo prištinska strana i pozvao zvaničnike Prištine da se ozbiljno bave dijalogom s Beogradom.

Dačić je povodom navoda da se vlasti u Prištini spremaju za demarkaciju sa Srbijom, rekao da između Srbije i Kosova nema granice, dodajući da su to sve "njihove međusobne igre".

"Najveća prepreka za postizanje trajnog rešenja je prištinska strana. To nije moje mišljenje, to je mišljenje međunarodne zajednice", rekao je on posle sastanka s učesnicima međunаrodnog kongresа slаvistа.

Dačić je pozvao kosovske zvaničnike da se ozbiljno pozabave dijalogom a ne da svakog dana bude "pozorište u kući". Govoreći o BiH on je rekao da je Srbija garant Dejtonskog mirovnog sporazuma i da želi stabilnost u regionu.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir

Autor: Kurir