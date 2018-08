PROGOVORILA BIVŠA TOMINA PRIJATELJICA ZBOG KOJE JE HTEO DA OSTAVI DRAGICU: Nikolić je postao pohlepan, alav na pare i vile!

Helena Mihić, bivša novinarka i mis Jugoslavije, kojoj je Tomislav Nikolić napisao tri ljubavne pesme, kaže da je bivši predsednik Srbije pohlepan, o čemu svedoči činjenica da ni posle 15 meseci od odlaska s te funkcije ne planira da se iseli iz državne rezidencije od 800 kvadrata na elitnom Dedinju.

Hteo brak s Helenom



- To je primitivizam. Srbija nije kurva, ne možeš se kurvati s državnim kapitalom. Ne možeš da se kurvaš sa Srbijom... Ako menja žene, ne može se kurvati s državnim inventarom. Borisav Jović, nekadašnji predsednik Predsedništva SFRJ, inače moj kućni prijatelj, iako star i bolestan, vozi se tramvajem. A ovi mali, sitni ljudi daju sebi za pravo da bez ikakvog pravnog osnova koriste državnu imovinu, kancelarije, voze se službenim automobilima... - u dahu priča bivša Nikolićeva prijateljica.



Ona je, prema ranijem svedočenju, dobila bračnu ponudu od Nikolića, koji je bio spreman da se razvede od supruge Dragice, ali ga je te turbulentne 1993. ostavila zbog skromnog obrazovanja.



- On je devedesetih godina bio drugačiji čovek. Kad smo se upoznali, živela sam u vili u Ulici Ljutice Bogdana na Dedinju, bila sam u vezi s intelektualcem koji je bio milioner. Bila sam novinar i tada su radikali imali zabranu pojavljivanja u medijima. Nazvao me je jednog dana Vojislav Šešelj i rekao da će na intervju poslati „jednog skromnog omladinca“. Bio je to Nikolić. Čim me je video, zaljubio se.

Slao mi je poruke, često zvao, posvećivao ljubavne pesme. Ja nisam imala nikakve emocije - priseća se Helena Mihić i dodaje:

Pohlepa



- Nisam očekivala da će se transformisati u pohlepnog čoveka, alavog na pare, vile. Ne možeš razočaranu suprugu zadovoljavati materijalnim stvarima, i to u državnom vlasništvu. Zar nisu dovoljno zaradili da kupe kuću?! A postoje indicije da su Nikolići uzeli dosta novca, pa zar se nisu dovoljno nakrali da sebi kupe vilu?!



Ona kaže i da sa Nikolićem sada nije u kontaktu:



- Bilo bi mi poniženje da smo sada u kontaktu. Bilo bi mi neugodno da je i dalje zaljubljen u mene, iako takve informacije stižu do mene. Meni treba, ozbiljan čovek a ne falsifikator.

