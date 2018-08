BRITANSKI AMBASADOR KIF O DIJALOGU BEOGRADA I PRIŠTINA: Rasprava ima rizike i cenu, ali prioritet je život ljudi i napredak regiona

Velika Britanija smatra da rasprava o mogućem razgraničenju ili razmeni teritorija između Kosova i Srbije, mora uzeti u obzir sva pitanja, rizike i cenu koje te teme otvaraju, izjavio je danas ambasador te zemlje u Srbiji Denis Kif.

foto: Fonet/Nenad Đorđević

U izjavi za Radio Slobodnu Evropu (RSE), on je precizirao da za Veliku Bitaniju promena granica i razmena teritorija na Balkanu donosi rizik.

"Kada posmatramo ideje koje proizilaze iz diskusije, o razmeni teritorija ili o promeni granica, mi vidimo rizik i cenu koju ta ideja nosi sa sobom i smatramo da se to mora razumeti i da se mora razgovarati o tome", objasno je Kif.

On je kazao da bilo koja ideja koja proiziđe iz dijaloga Beograda i Prištine mora biti realna i dostižna.

"Morate se zapitati kako će ona doprineti unapređenju života ljudi na terenu, kako će doprineti napretku u regionu, kako će se uklopiti u dešavanja na međunarodnoj sceni", rekao je Kif.

Upitan da objasni zašto se zemlje Zapada nisu pobunile protiv promena granica na Balkanu kada je 2008. godine Kosovo proglasilo nezavisnost, Kif odgovara da je pitanje nezavisnosti Kosova tada bilo odlučeno.

foto: Fonet

"To je bilo tada. Ono čime se bavimo danas, jeste kako da se postigne napredak. Razmišljamo o budućnosti. Razmišljamo kako da zemlje u regionu, naročito Srbija i Kosovo, krenu napred, kako da unaprede život svojih građana, kako da nastave sa neophodnim reformama kako bi se pridružili EU", objasnio je Kif.

Komentarišući to što pitanje Kosova i Metohije više nije stalna tačka rasprave u Savetu bezbednosti, on je rekao da nije potrebno da se o Kosovu diskutuje toliko često kao što je to do sada bio slučaj.

"Diskusija koju smo do sada imali nije uvek, na žalost, doprinosila napretku u dijalogu. Naš predlog je bio da se dogovorimo o drugačijoj dinamici. Ali to je debata koja se vodi u Njujorku. U suštini, moramo biti sigurni u to na koji način Savet bezbednosti može pozitivno da da svoj doprinos", rekao je Kif.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Fonet/Zoran Mrđa)

Kurir

Autor: Kurir