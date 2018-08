VUČIĆ: Mislite da se Tači obradovao što sedi pored mene? Da me voli? Ne volim ni ja njega, ALI MORAMO DA REŠIMO PROBLEM KOJI POSTOJI 200 GODINA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je večeras u Apbahu na međunarodnu zajednicu da dopusti Srbima i Albancima da pokušaju sami da reše problem Kosova i Metohije, jer ako se dođe do rešenja to bi bilo od suštinskog značaja za ceo Balkan, nešto o čemu nismo mogli da sanjamo dugo vreme, a i predsednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači pozvao je međunarodnu zajednicu da podrži rešenje do kojeg bi se došlo dijalogom, poručivši da ono nikoga neće ugrožavati.

Vučić je, govoreći na debati Nove perspektive proširenja EU u okviru Političkih razgovora na Evropskom forumu Alpbah, rekao da se vidi sve više da neki, kao London, navodno brinu više od nas i više su zainteresovani za našu budućnost navodno od nas.

- Razumemo da imate sopstveni interes, ali koje su granice Srbije ili Kosova. Mi Kosovo smatramo prema Ustavu i Rezoluciji UN 1244 kao deo Srbije, a oni se smatraju nezavisnom državom. Gde su granice ? Ko će da nam pomogne? Pola sveta, uključujući i Austriju, kaže Kosovo je nezavisna država, a druga polovina, uključujući pet članica EU, Kina, Rusija, Argentina, Meksiko, pola islamskog sveta priznaje samo Srbiju. Kako da rešimo problem?, upitao je on dodajući da svi iz Londona ili Beča poručuju da ne treba menjati granice, jer su ih uspostavili kako su želeli.

Srbi, kako je dodao, neće prihvatiti takav stav, jer će reći da imaju svoje granice, a Albanci se s tim neće složiti i zbog toga pokušavamo da uradimo nešto što je od značaja za naše građane.

foto: Predsedništvo Srbije

- Činim najbolje da pomognem Srbima da imaju svoju budućnost, ali mislim da radimo i nešto važno za Albance. Radi se o Srbima i Albancima, moramo da živimo zajedno u budućnosti. To su najveće nacije na Zapadnom Balkanu, i ostaće tako i naredih sto godina. Ko će da reši taj problem, ako mi ne budemo u mogućnosti?, naglasio je Vučić.

On je ukazao da je izložen snažnim političkim napadima u svojoj zemlji, uključujući i predstavnike crkve, koji ga optužuju da je najveći izdajnik, jer želi da navodno da svetu zemlju Albancima, a istovremeno na zapadu ga nazivaju liderom velikosrpske ideje.

- Ja sam običan čovek koji pokušava da utiče na način da možemo da nađemo put da održimo mir i stabilnost u regionu. Sada kada smo konačno počeli da pričamo o suštinskim pitanjima, svi oni kažu "šta to radite". Šta vas briga, mi radimo za budućnost naših građana. Činimo to za nas. Ne utičemo ni na koga drugog u regionu, poručio je Vučić podsećajući da je hiljadu puta rekao da Srbija poštuje i da će poštovati teritorijalni integritet BiH.

Preneo je da je pitao kancelara Sebastijana Kurca, i evropskog komesara Johanesa Hana, pravog prijatelja Srbije, da podrže ne samo naš region, već i dijalog Beograda i Prištine.

- Da li mislite da se Tači obradovao što sedi pored mene? Da li me voli - ne, i ja ga ne volim uopšte. Ali moramo da razgovaramo i pokušamo da rešavamo problem koji postoji 200 godina. Ako budemo u mogućnsoti da pronađemo rešsenje, to će biti moguće samo ako dobijemo podršku EU. Bez toga nećemo nikada biti u mogućnosti, kazao je on.

Vučić je ukazao da uvek traži rešenje koje bi moglo izazvati najmanje negativnih posledica, i da se nada da će obe strane biti dovoljno hrabre da donesu svetu prave poruke.

- To bi bilo nešto suštnski za Balkan nešto o čemu nismo mogli da sanjamo dugo vreme. Ljudi koji su bili ranije na vlasti su uvek radili na sklanjanju u stranu probleme, samo da prežive politički još koju godinu, rekao je on.

Vučić je poručio da rešiti ovo pitanje time da Srbija ne dobije ništa neće biti moguće, kao ni što neće da se desi da Srbija protera Albance preko Prokletija.

Ukazao je da on ne govori i pregovaračkom procesu, ne iznosi detalje, dodajući da Beograd pregovara u najboljoj nameri i da, ako se postigne mogući dogovor time činimo najbolje građanima.

Izrazio je uverenje da će u Beogardu biti najteže dobiti podršku da se prihvati dogovor, ali da je neophodno razmišljati o budućnosti i izbegnu patnje koroz koje su prošli narodi ranije.

NE ŽELIM DA SRBI NA KIM OSTANU BEZ IČEGA

foto: Tanjug/Dragan Kujundžić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u Alpbahu ranije da svi oni političari u zemlji koji misle da će doneti bolja rešenja za Srbiju tako što će je ostaviti bez napretka u evropskim pregovorima, treba da znaju da će tako izgubiti sve, da će Srbi na Kosovu ostati bez ičega a Srbija bez dobre pespektive kakvu ima danas.

"Svi ti koji misle da će doneti bolja rešenja Srbiji tako što će Srbiju da ostave bez napretka u evropskim pregovorima - niko neće reći odmah ćete biti izolovani, ali polako ali sigurno će investitori prestati da dolaze i imaćemo manji rast u budućnosti ukoliko ne budemo rešavali svoje probleme.Ti ljudi moraju da preuzmu odgovornost na sebe", poručio je Vučić u razgovoru sa srpskim novinarima.

"Ako ćete da kažete Srbima: 'Ne damo ništa', onda prvo recite Srbima da neće da dobiju ništa u budućnosti i da ono što danas mogu da dobiju - da će u budućnosti da izgube. Ja sam to rekao svim crkvenim velikodostojnicima i svima drugima", dodao je on.

Vučić kaže da je godinama radio na ovome, borio se za to da nešto više od onoga što smo imali, rekao bih i čak značjno više, možemo da budemo u prilici da dobijemo.

"Vi kažete - nećemo, to nije dovoljno, dobićemo mnogo više. Ja kažem izgubićete sve. Izgubićete takvim ponašanjem sve. Govorim o političarima, sad više nije pitanje stava crkve. Nemojte da se vadite na crkvu, nego recite. A ja vam kažem izgubićete sve. I Srbi neće dobiti ništa na Kosovu", upozorava on.

Dodaje da će Srbija da izgubi godine i godine, još mnogo mladih generacija, njihovu budućnost, budućnost svoje dece.

"Ali ako tako bude, nema problema, ja ću prihvatiti volju naroda.Možda će mi lično biti i lakše, a to što je to loše za budućnost naše zemlje - onda neka ti drugi objašnjavaju kada se budu suočili sa činjenicama za dve- tri godine, zašto su se tako ponašali i zašto im je vlast i lični novac u njihovim džepovima bio ispred istine i zašto im je licemerje bilo glavna vodilja u političkom delovanju, a ne dobrobit sopstvenog naroda", ističe on.

On će se, kak kaže, boriti za interese našeg naroda.

"Ne želim da Srbi na KiM ostanu bez ičega", zaključio je Vučić.

"Ukoliko, kako su ih do juče vodili i kako bi i sutra da ih vode, ne samo da ćemo tu da ostanemo bez ičega nego Srbija neće imati onako dobru i izvanrednu perspektivu kakvu ima danas", zaključio je Vučić.

