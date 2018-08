SVETSKI MEDIJI SVE ČEŠĆE ZAGOVARAJU KOMPROMISNO REŠENJE ZA KIM: Zapad da podrži podelu Kosova!

Dijalog Beograda i Prištine ulazi u krucijalnu fazu, u kojoj se lome koplja oko toga da li u budućem rešenju mogu da se pomere granice!

Ugledni briselski politički portal Politiko ne samo da računa na to već je, analizirajući problem, pozvao Zapad da podrži razmenu teritorija kao model za rešenje kosovskog pitanja, dok sagovornici Kurira ocenjuju da, ukoliko se dve strane dogovore o podeli ili razgraničenju, ni svetske sile se neće buniti protiv toga.

Srbija na dobitku



- Evropa, iz razumljivih razloga, veoma strepi od promene nacionalnih granica, ali diskusija o razmeni teritorija Kosova i Srbije, između kojih već dvadeset godina tinja sukob, zaslužuje opreznu podršku, odnosno prevazilaženje dugogodišnjeg konvencionalnog razmišljanja u zapadnim spoljnopolitičkim krugovima - navodi se u analizi Politika, koju potpisuje profesor Instituta za javnu politiku Centralnoevropskog univerziteta Marko Prelec.

Takav scenario bi, kako se dodaje, išao u korist Srbije zato što bi značio priznanje neuspeha američke i evropske politike prema našoj državi. Kako piše Politiko, Srbiji bi mogla da kaže: "Pokušali ste da to uradite bez nas, ali nije uspelo." Takođe, ovakvim rešenjem bi, prema Politiku, morala da bude garantovana zaštita manastira na KiM i Srba južno od Ibra.

Bivši diplomata Radomir Diklić ocenjuje za Kurir da će dogovor dve strane teško moći da ospori neko treći, uprkos strahovima mnogih aktera od prekrajanja granica.

Nemačka koči

- To će prevladati kao stav, uz neku žestoku kontrolu i dokument u kojem se jasno navodi da je to rešenje sui generis, dakle, samo za taj slučaj. Razmena teritorija bila bi dugo preganjanje Beograda i Prištine, jer bi obe strane unedogled zatezale sa svojim maksimalističkim zahtevima. To je verovatno i razlog što EU ne želi da se u tako nešto uđe. Najjasnije su to rekli Amerikanci: šta se mi dogovorimo, oni će da podrže. Svi drugi čak i preterano, ali ne i bez razloga, strahuju da bi menjanje granica ili razmena teritorija, odnosno ono što je suštinski podela i teritorijalno prekrajanje nekog prostora, izazvali domino-efekat - objašnjava Diklić.

Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže za naš list da predstoji još mnogo diplomatskog posla da bi se došlo do situacije da Nemačka preispita svoj stav da je Kosovo nezavisno:

- Dok se ne dobije saglasnost Berlina za ideju razgraničenja, a nje za sada još nema, mislim da je ovaj tekst nerealno optimističan. Složio bih se sa procenom da ako se svi drugi dogovore, Nemačka neće rizikovati da bude jedina protiv tog rešenja.

Hašim Tači Opet traži Preševsku dolinu Kosovski predsednik Hašim Tači izjavio je da se Kosovo neće deliti i da neće biti razmene teritorija, a smatra da tako nešto neće predložiti ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao i da ideja o korekciji granica još nije bila tema razgovora u Briselu. - Ideja o korekciji granica je moja. Kao i ideja o uključivanju Preševske doline, i ona nije bila tema razgovora sa predsednikom Vučićem. Ali mi ćemo razgovarati o tome.

Sebastijan Kurc

Ohrabrio Vučića i Tačija Austrijski kancelar Sebastijan Kurc je, kako je agenciji APA rečeno, na upravo završenom forumu ohrabrio Aleksandra Vučića i Hašima Tačija da prave dalji napredak u dijalogu, ističući da je to "ključni preduslov" za dalje približavanje EU. Oglasio se i evropski komesar Johanes Han, koji je rekao da bi Brisel trebalo da prihvati dogovor Srba i Albanaca kojim bi se rešio dugogodišnji problem Kosova.

Priština u panici Srbija, izgleda, postigla cilj Srbija je izgleda postigla cilj stvaranjem utiska da je kosovska nezavisnost bez saglasnosti Beograda bila pogrešna i nestabilna i ne predstavlja konačno rešenje, ocenio je briselski dopisnik prištinskog lista Koha Avgustin Paljokaj. Kako objašnjava, Srbija je pronašla podršku i u jednom delu administracije američkog predsednika Donalda Trampa, za koga Paljokaj kaže da je "opsednut da pokaže da su svi prethodni potezi američkih administracija bili pogrešni i da se moraju poboljšati".

