U NEMANJINOJ 11 KO NA BOJNOM POLJU Zorana zaratila s pola Vlade: I ne treba da me vole!

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i ministarka građevine, u sukobu je sa pola kolega u Nemanjinoj 11, a poslednji u nizu je podgrejani sukob sa ministrom rada Zoranom Đorđevićem.



Đorđević i Mihajlovićeva su u više navrata ratovali oko Nacrta zakona o radnoj ravnopravnosti, a on je juče u intervjuu za jedan list otišao korak dalje, pa je poručio da za njega Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost, na čijem je čelu upravo ova ministarka, ne postoji!

Ko (ni)je upućen



- Formirano je koordinaciono telo koje se bavilo tom preblamatikom (rodnom ravnopravnošću). Međutim, mandat tela nije verifikovan od strane nove vlade od 2017. i za mene ono više ne postoji, iako je radilo kao savetodavno i nije ni moglo da donosi zakone - kazao je Đorđević.

Sudeći po odgovoru ministarke Kuriru, ispada da Đorđević nije u toku jer, tvrdi Mihajlovićeva, koordinaciona tela se ne verifikuju, a da je ono o kojem govori formirano na inicijativu Aleksandra Vučića, u vreme kad je on bio premijer.

Na pitanje kako gleda na to što ju je potkačio Đorđević, ali i što je na ratnoj nozi s pola Vlade, Mihajlovićeva kaže:



- Svako ima pravo na svoje mišljenje. Jedino što je važno jesu rezultati. Sve drugo me manje zanima. Ne radim ja ovaj posao da bi me voleli, već da bih napravila rezultate, od elektronskih građevinskih dozvola do železnice, puteva, aerodroma, katastra...

Velike ambicije



Prema rečima političkog analitičara Branka Raduna, ministarka ima velike političke ambicije, ali ne i jaku biografiju, pa čarkama skreće pažnju na sebe:

- Ni Mihajlovićeva niti bilo ko od ministara, sem Ivice Dačića, nema svoju težinu, karijeru, svi su tu zahvaljujući SNS. Oni su tu voljom Vučića, ali niko se nije pozicionirao. Mihajlovićeva nervozno reaguje, neke stvari ne može da podnese, što nije na višem položaju, i čarkama skreće pažnju na sebe. Ona je sebe precenila.

Mihajlović-Dačić foto: Dado Đilas Potpredsednica Vlade najčešće se svađa sa liderom socijalista Ivicom Dačićem. Ona je javno kazala da misli da socijalisti ne treba da budu deo vladajuće koalicije. Pre nekoliko dana šef diplomatije je kazao da je upravo on taj koji najviše brani Aleksandra Vučića, na šta je Mihajlovićeva poručila da tako i treba, jer da mu nije bilo Vučića, on i ne bio tu gde jeste. Nije, doduše, ni Dačić njoj oćutao, pa je kazao da se Mihajlovićeva tim rečima, u stvari, ne svađa s njim, već da šalje poruku lideru naprednjaka. Mihajlović-Brnabić foto: 0404 Govor premijerke Brnabić o elektronskim građevinskim dozvolama, za šta je zasluge pripisala NALED, a ne Ministarstvu građevine, naterao je Mihajlovićevu, koja je sedela tik do premijerke na bini, da prevrće očima. Potpredsednica Vlade se vadila da je to bila prirodna reakcija jer je smatrala da su takvim stavom oduzete zasluge njenom ministarstvu. I taman kad se koliko-toliko stišala priča o kolutanju očima, premijerka je najavila rekonstrukciju Vlade, na šta joj je Mihajlovićeva poručila da bi mogla i ona sama da bude rekonstruisana. Mihajlovićeva je bila ta i koja je zamolila premijerku da ne psuje na sednici Vlade, jer su se uvek svi trudili da budu vaspitani. Mihajlović-Đorđević

Ova dva ministra sukobila su se oko Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Đorđević je na zakon, koji je pisan tri godine, a koji je na sebe preuzela Mihajlovićeva, imao primedbu. On je najavio nov tekst, koji će, kako je kazao, biti moderan i sprovodiv. Sa druge strane, kada je ministar čestitao ženama 8. mart pesmom u kojoj se navodi da su žene sirote, da vole bogataše, a pametnih se boje, upravo je Mihajlovićeva bila prva koja je ustala i osudila Đorđevićev potez.



Rasprava s kim stigne

Svađa se sa Gojkovićevom,

Mrkonjićem, Ilićem...

Mihajlovićeva je često u klinču sa saborcem, poslanikom SNS Vladimirom Đukanovićem. Dok Đukanović Mihajlovićevu optužuje da ruši Vladu i radi za opoziciju, te da je treba isključiti iz stranke, ona za njega govori da je nebitan. U nekoliko navrata je o njemu ironično govorila kao o simpatičnom momku. foto: Marine Lopičić Mihajlovićeva se nedavno posvađala i sa predsednicom Skupštine Majom Gojković kada joj je u prepunoj skupštinskoj sali rekla da laže. Međutim, uporedo sa aktuelnim ministrima i kolegama iz Skupštine, ministarka građevine vodi rat i sa bivšim ministrima koji su vodili ovaj resor - Milutinom Mrkonjićem i Velimirom Ilićem.

