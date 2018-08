VRH DRŽAVE RIZIKUJE ŽIVOT: "Falkonu" mesto u muzeju

Vladinom avionu "falkon 50", starom čak 37 godina, mesto je u muzeju, a državni vrh bi morao da razmotri opciju o kupovini nove letelice, savetuju stručnjaci. Dodaju da je državni vrh uvek u opasnosti kada mora da leti tim avionom.

S tim avionom, koji služi za službena putovanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića, premijerke Ane Brnabić i ministara, proteklih godina desilo se niz opasnih situacija, čiji je tragični ishod, na sreću, izbegnut. Mogući incident sprečen je prekjuče, kada je ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću u poslednji čas javljeno da se "falkon" opet pokvario. Iako tek remontovan, pošto je duže bio van upotrebe zbog starosti i kvarova.



Vojnopolitički analitičar Vlade Radulović smatra da državni vrh, uprkos iskustvu i stručnosti pilota, rizikuje život svaki put kad mora da leti takvim avionom.

- Nadam se da će Vlada uskoro razmotriti mogućnost kupovine novog aviona. Silom prilika, hteli oni to ili ne, kad-tad, to će morati da se desi. Može "falkon" i da se proda i potom da se kupi neki valjan avion. Ali više sam za opciju da "falkon" ode u muzej - navodi on.



Inače, inicijativa o kupovini novog "falkona" bila je aktuelna još 2012, kada su izbegnute dve nesreće. Ipak, priča o nabavci je stopirana zbog velikih troškova, pošto avion tog tipa košta oko 30 miliona evra.

Hronologija kvarova "falkona 50"

- avgust 2010: Dragan Šutanovac, tadašnji ministar odbrane, kasnio za Bagdad zbog kvara na motoru - decembar 2010: Mirko Cvetković, tadašnji premijer, osetio nedozvoljene potrese letelice, pa je pilot morao da se vrati s leta u Bugarsku - mart 2011: Vuk Jeremić je kao šef diplomatije kasnio čitava tri sata u povratku iz Pariza zbog kvara - novembar 2012: Aleksandar Vučić, tadašnji prvi potpredsednik Vlade, morao da koristi avion šeika Muhameda bin Zajeda kada se vraćao iz Emirata jer je "falkon" ponovo otkazao poslušnost - decembar 2012: Ivica Dačić, tadašnji premijer, zbog kvara i čekanja na novi deo za "falkon" kasnio je na put za Kipar - april 2015: Tomislav Nikolić je kao predsednik Srbije imao jednu od najdramatičnijih epizoda u vazduhu jer se "falkon" na putu ka Vatikanu vratio za Beograd zbog jakih turbulencija i problema s letelicom

