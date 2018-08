PACOLI NE PRESTAJE SA PROVOKACIJAMA: U manastiru Dečani postoji dokaz da su ga gradili Albanci

Iz Prištine ne prestaju s brutalnim provokacijama! Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je juče da crkve na Kosovu i Metohiji nisu srpske, već i srpske i albanske. Ali ni tu se nije zaustavio, već je naveo da tako, na primer, u crkvi u Dečanima postoji dokaz da su je gradili zajedno Srbi i Albanci.

Dečani su inače jedna od najznačajnijih srpskih svetinja na KiM.

Pacoli je kazao da je i njegova porodica bila ranije pravoslavne vere, ukazujući na to da ne treba deliti građane po veri ili poreklu.

Jure Unesko

- Od proglašenja nezavisnosti nije bilo krivičnih dela Albanaca prema Srbima. To pokazuje da se Srbi i Albanci poštuju. Ja živim u Čaglavici, nemam nikakav problem sa Srbima - kazao je Pacoli.



On je najavio da će iduće godine Priština ponovo podneti zahtev za članstvo Kosova u Unesko. Pre tri godine zahtev Albanaca za prijem u tu organizaciju je odbijen.

- Potrebno je da budemo članica u međunarodnim organizacijama, koje su nam važne - rekao je Pacoli.



Srpski šef diplomatije Ivica Dačić uzvraća da je Pacoli bio iskren samo u jednoj stvari - da su njegovi bili pravoslavci.

foto: Dado Đilas

- Ako tvrdi da su crkve i albanske, pa što su ih onda zapalili i uništili?! To je dokaz šta je njihov cilj - da kulturno i versko nasleđe nije srpsko i da se time poriče srpsko postojanje na Kosovu. U jednoj stvari je bio iskren, a to je da su njegovi bili pravoslavci, a da su kasnije uzeli islam. I to je istina, islamizacija je usledila za vreme Turaka. Svi su oni bili pravoslavci - kaže za Kurir Dačić.

Prazne priče

Ističe da ni od zahteva za članstvo Kosova u Unesko nema ništa:

- Može on da proba koliko hoće, nema ništa od toga.

Verski analitičar Željko Injac kaže da je Pacolijeva izjava klasično politička i da nema nikakvo istorijsko utemeljenje:



- Albanci izmišljaju. Većinu crkava su izgradili Nemanjići, a tada Albanaca nije ni bilo na Kosovu. To je samo još jedna potvrda albanskih težnji da preuzmu kulturna dobra na Kosmetu. Njihov stari projekat je da srpske svetinje preuzme Albanska pravoslavna crkva. Ali od toga nema ništa, jer je Albanska pravoslavna crkva pod kapom Carigradske patrijaršije, koju vodi Grčka. Do toga nikad neće doći. Priča u prazno.



Brojke

1.300 svetinja na Kosovu imaju Srbi

14 godina prošlo od paljenja srpskih svetinja na KiM

128 srpskih svetinja uništili i oštetili Albanci

Činjenice

Visoki Dečani

- sagradio Sveti kralj Stefan Dečanski između 1327. i 1335. i posvetio Vaznesenju Gospoda Isusa Hrista

- poznat kao najveći i najbolje očuvani srednjovekovni srpski manastir

- crkva u potpunosti sačuvana sa svojim vrednim freskama iz 14. veka

- Unesko proglasio manastir za mesto svetske kulturne baštine 2004.

- smešten u živopisnoj dolini reke Bistrice, okružen visovima Prokletija i gustim kestenovim i borovim šumama





Johanes Han

Dogovor Srbije i Kosova

treba da doprinese miru

Evropski komesar za proširenje Johanes Han rekao je u Beču da svaki dogovor između Srbije i Kosova treba da doprinese miru i stabilnosti zapadnog Balkana, kao i da je ostvaren napredak u dogovoru između Srbije i Kosova, mada je suviše rano da se govori o detaljima: foto: Zorana Jevtić - Dogovor između Srbije i Kosova treba da razrade vođe obe zemlje. Jasno je da bilo kakav sporazum mora da doprinese miru i stabilnosti u regionu zapadnog Balkana.



Predsednik i britanski ambasador o KiM

Vučić: Ne prihvatamo

ponižavajuće rešenje

Srbija nikad neće prihvatiti rešenje za Kosovo koje bi bilo ponižavajuće za državu i narod, istakao je predsednik Aleksandar Vučić u razgovoru s ambasadorom Ujedinjenog Kraljevstva Denisom Kifom. foto: EPA/KOČA SULEJMANOVIĆ, Dragan Kadić Vučić je istakao potrebu postizanja trajnog i pravednog rešenja za Kosovo i Metohiju koje ne bi bilo suprotstavljeno državnim i nacionalnim interesima Srbije. On je zahvalio vladi Ujedinjenog Kraljevstva na posvećenosti Berlinskom procesu, koji je od velikog značaja za mir i stabilnost u regionu zapadnog Balkana.

B. Bojić - I. Kljajić/Foto: Profimedia

Kurir

Autor: Kurir