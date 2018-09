PREDSEDNIK VUČIĆ: Pustite nas da sami sa Albancima rešimo problem koji postoji 200 godina

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da bi bilo dobro da se dopusti Srbima i Albancima da sami urede svoje odnose, jer su nama potrebni mir i stabilnost, a ne da zadovoljavamo interese velikih sila.

"Ovde mi živimo i treba da se dogovorimo kako hoćemo da živimo u budućnosti, a ne da nekom drugom ispunjavamo želje", kazao je predsednik Srbije.

To što Hrvatska, Makedonija i Crna Gora smatraju Kosovo celovitim i nezavisnim nije ništa novo, primetio je, odgovarajući na pitanja npovinara, i istakao da on ima pravo da se sa tim ne slaže.

Isti stav imaju, primetio je, i SAD, Nemačka, Francuska. . . ali: "Mi bi samo voleli da imamo pravo da štitimo svoje interese, a ničiju stabilnost ne ugrožavamo", istakao je predsednik Srbije i izrazio nadu da će nam biti dopušteno da probamo sami sa Albancima da rešimo problem koji postoji 200 godina.

Rešenje bi, uveren je, predstavljalo najznačajniju stvar za mir, stabilnost i prosperitet u regionu.

Na pitanje o "aktuelnim granicama", Vučić je uzvratio piutanjem: "A, koje su to granice aktuelne, one koje kažemo mi ili, recimo, one koje kažu u Prištini"?

Dodao je da su za neke aktuelne jedne granice, a za nas su aktuelne one u skladu sa međunarodnim pravom, Rezolucijom 1244 i sa misljenjem bar polovine zemalja u svetu.

Kako kaže na pitanje što su oni priznali takve granice kakve su priznali 2008. godine, nikada neće dobiti odgovor, da se kaže da je to bilo tada, a sada je sad, te da je svoj stav izneo i Ageli Merkel i Emanuelu Makronu...i svim drugima.

Zato, kaže, uvek i pita o kojim se granicama govori, jer je reč o hiljadama kvadratnih kilometara.

"Voleli bismo, i zato smo zahvalni premijeru Zaevu za današnji stav, da imamo pravo da Štitimo svoje interese, a da ničiji mir ne ugrozimo, da nikakvu stabilnost u regionu ne ugrozimo" rekao je Vučić.

Dodao je da je sa BiH drugačija situacija jer bi bošnjački lideri to isto učinili, ali Srbi misle sve suprotno te ne mogu da sprovedu to u delo.

Ponovio je da je zato potrebno da pokušamo da se dogovorimo, da u budućnosti imamo jedne granice, a ne svako svoje, i da onda radimo na ekonomskoj i trgovinskoj saradnji.

