ĐURIĆ: Ne očekujem mnogo od pregovora u Briselu

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić izjavio je danas da ne očekuje mnogo od pregovora u Briselu, jer poziciju Srbije otežava neodgovorna opozicija koja se protivi da Srbija dobije nešto.

"Mala su mi očekivanja da možemo, nakon svega što nam se dešava ovih dana i nedelja, da nešto izvučemno i dobijemo", rekao je Đurić.

On je dodao da pregovaračku poziciju Srbije otežava opozicija svojim izjavama poput Saše Jankovića koji kaže da Kosovu treba date dve stolicu u UN, a da se ne prizna nezavisnost.

"Lažu narod da stolica u UN ne znači priznanje", rekao je Đurić i dodao da opoziciji u Srbiji ne odgovara ekonomski jaka Srbija, te su se zato udružili da tom pitanju pokušaju da ruše Aleksandra Vučića.

Dodaje da ih borba da sruše politiku predsednika ne vodi u vlast, već "ruši i podriva interese Srbije".

"Neodgovorni ljudi u Srbiji se protivi ideji da Srbija dobije nešto, što možda može da dobije danas a za pet godina neće moći. Ne bih želeo da ovo bude još jedna propuštena prilika za Srbiju da nešto izvuče", naglasio je on.

Predstojeća poseta predsednika Srbije KiM biće, kako je rekao, najsveobuhvatnija i za organizaciju najkompleksnija poseta do sada, jer će posetiti dvocifren broj lokacija na KiM.

"Predsednik je insistirao da bude što više sa ljudima, da razgovara sa njima. Posetiće domaćinstvo Milana Kovačevića koji živi u Banjama, selo koje se nalazi u opštini u kojoj žive isključivo Albanci", rekao je Đurić.

On je naglasio da je reč o selima koja do sada nije posetio nijedan zvaničnik Srbije i da to dovoljno govori o njegovoj posvećenosti.

"Srbima na KiM će ova poseta predsednika značiti život, ohrabrenje", naglasio je direktor Kancelarije i poručio Srbima na KiM da dokle god Aleksandar Vučić bude odlučivao Srbima na KiM neće biti manje novca, niti manje prava nego do sada.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Marina Lopičić)

Kurir

Autor: Kurir