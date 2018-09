RASPAD SISTEMA! ALBANCI U HAOSU! Haradinaj ruši Tačija, dijalog sa Beogradom na ledu! Više nemaju podršku moćnika za KOSOVSKO REŠENJE

Među kosovskim Albancima je nastao opšti politički haos uoči susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija u petak u Briselu!

Naime, kosovska vlada s Ramušom Haradinajem na čelu, ali i opozicija čine sve da onemoguće Tačija da nastavi pregovore o rešenju pitanja Kosmeta.

Sagovornici Kurira ocenjuju da je to zato što je Tači na neki način pokazao da želi postizanje kompromisnog rešenja s Beogradom, što ostatak vlasti u Prištini ne želi.

U kosovskom parlamentu juče je bilo predviđeno i održavanje dve sednice - jedna na zahtev vlade zbog formiranja nove pregovaračke grupe s potpredsednikom vlade Fatmirom Ljimajem na čelu, a druga na zahtev opozicije zbog donošenja rezolucije kojom bi se Tačiju zabranilo da na sto u razgovorima o normalizaciji stavi pitanje granica. Takođe, najavljuju i proteste protiv Tačija.

Izgubili podršku moćnika

Ove akcije nesumnjivo imaju za cilj izopštavanje Tačija iz dijaloga jer on jedini među Albancima nije isključivao pregovore o razgraničenju iliti korekciji granica, smatraju sagovornici Kurira.



Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kurir da sve to govori da su Albanci u panici od nastavka pregovora, jer je jasno da više nemaju nedvosmislenu podršku svetskih sila za rešavanje pitanja Kosova.

Cilj je, kako ističe, da se opstruira pregovarački proces i spreči Vučić da se izbori za srpske interese.

- Delovi prištinske vlasti i opozicije žele da sklone Tačija iz dijaloga. Svi se oni tamo zvanično zalažu protiv bilo kakvih pregovora o razgraničenju ili postizanju kompromisa, prete sukobima ako to bude za pregovaračkim stolom. Jedini među njima koji nije kategorički odbijao razgovore o raznim predlozima, pa i korekciji granica jeste Tači - navodi Dačić.

Borba za vlast

Politički analitičar Dragomir Anđelković podseća da su aktuelni kosovski zvaničnici nekadašnji pripadnici terorističke Oslobodilačke vojske Kosova.



- Oni se isključivo bore za vlast, vode rat za to čija će reč biti glavna. Sabotaža Tačija uoči nastavka dijaloga pokazuje stepen njihove nepoverljivosti. Kako god, bitno je da je srpska strana jedinstvena i osnažena pred nastavak pregovora - dodaje Anđelković.



Podsetimo, vlada Kosova je u ponedeljak usvojila odluku da na čelu ekipe za pregovore sa Srbijom bude Ljimaj, a članovi zamenik premijera i zamenik šefa pregovaračke ekipe Kosova Enver Hodžaj, zamenik premijera i ministar spoljnih poslova Kosova Bedžet Pacoli, zamenik premijera Dradan Gaši, ministar javne uprave Mahir Jagdžilar i šef kabineta premijera Avni Arifi. To nije verifikovano u parlamentu jer su sednice odlagane zbog nedostataka kvoruma.

Haradinaj je juče, inače, ponovio da promene granica neće biti, ali je priznao i da stanje u prištinskoj vlasti nije idealno.

- Imamo krizu na Kosovu - rekao je on.

Biljana Bojić/Foto:AP

Johanes Han

Rešenje o Kosovu do leta 2019.

Evropski komesar za proširenje Johanes Han ne odbacuje nijednu ideju, odnosno rešenje za KiM, pa ni razmenu teritorija, ali ističe da ceo posao treba završiti do leta naredne godine. On je kazao da Beogradu i Prištini treba prepustiti da nađu rešenje za normalizaciju odnosa, ali da postoje ograničenja u okviru kojih je moguć dogovor.

foto: Zorana Jevtić

On je kazao da rešenje za odnose Srbije i Kosova ne sme da ide "na trošak drugih u regionu" i da je uslov koji nameće EU da "ima više stabilnosti u regionu".

- Sada vrlo jasno znaju šta su naši uslovni okviri i smatram da, ako želite nešto da postignu, treba da razmišljaju i izvan kutije.