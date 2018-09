PREMIJERKA BRNABIĆ O KOSOVU: Na stolu jedino moramo da imamo kompromis

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je, uoči nastavka dijaloga u Briselu,da misli da trenutno ništa konkretno "nije na stolu", osim da mora da se postigne kompromisno rešenje za KiM.

Ona je dodala da bi volela da do tog rešenja dođe brzo, ali je napomenula da ne zna da li će se to i dogoditi. Upitana da li će se u petak u Briselu na sastanku predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija pričati o kompromisu i šta očekuje od tog sastanka, Brnabić u intervjuu za Al-džazira Balkans kaže: "Ne očekujem ništa naročito, već sam iznenađena što govorimo o kompromisu, to je jedna novina." Na konstataciju da zapadni zvaničnici očekuju da će se brzo doći do rešenja, za razliku od Beograda, Brnabić kaže da joj je drago da "oni očekuju brzo rešenje".

"Ja bih volela da to rešenje dođe sutra. Ja bih volela zato što ja mislim da zamrznuti konflikt Srbiji ne donosi ništa, da svaki dan zamrznutog konflikta je dan manje za Srbiju koja je mirna, koja je dugoročno stabilna i koja nema opasnosti. Za Srbiju i za sav srpski narod. Ja bih volela, a da li će se to desiti, ja to ne znam", rekla je Brnabić.

Na pitanje šta će biti na stolu i šta znači kompromis -razgraničenje, podelu teritorije, razmenu stanovništva, Brnabić kaže da "ne bi ulazila u to šta je na stolu".

"Ja mislim da u ovom trenutku ništa konkretno nije na stolu. Mislim da je na stolu jedino to da moramo da imamo kompromis, da kompromis znači da obe strane nešto dobiju i obe nešto izgube, pa šta god on značio dalje", rekla je premijerka.

Na pitanje da li to znači da bi Srbi koji žive južno od Kosovske Mitrovice morali da ostanu unutar "nezavisne države Kosovo", ako se ta teritorija podeli, Brnabić je ponovila da ne zna, te da ne može da priča o tome.

"Sve što je kompromis dolazi u obzir, ali mora da bude kompromis. Ovo što danas imamo na terenu, i ovo što danas propagiraju neke od najvećih zemalja, vodećih zemalja EU, to nije kompromis. Priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i smatranje da Srbija samo to treba da prihvati, to nije kompromis i to se nikada neće desiti. To treba da razumeju i vlasti u Prištini", rekla je ona.

Premijerka je ocenila i da je "ogromna diplomatska pobeda i ogroman politički uspeh" to što je Vašington rekao da ne postoje više "crvene linije", ali je izrazila žaljenje što narodi i opozicija nisu spremni da čestitaju vlasti na tome.

Osvrćući se na kritike opozicije da se u Srbiji ne razgovara o Kosovu, Brnabić je rekla da ozbiljni i odgovorni državnici izađu pred građane i pred skupštinu kada imaju nešto konkretno da im predstave.

"Kada budemo imali konkretno rešenje, ja sam sigurna da će predsednik izaći pred građane i pred skupštimnu sa konkretnim predlogom, sa rešenjem koje je možda moguće i tražiti tu podršku", rekla je Brnabić i izražila nadu da će građani stati iza predsednika kako bi se okončao zamrznuti konflikt.

