DAČIĆ: Priština je glavna prepreka za kompromisno rešenje! Jasno sam im svima rekao, vi ste licemeri

BEOGRAD - Priština je glavna prepreka za dolazak do kompromisnog rešenja, izjavio je danas ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i dodao da ne zna šta se može očekivati od sutrašnjeg dijaloga u Briselu, u kome će delegacije dve strane predvoditi predsednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači.

On je naglasio da u Prištini vlada politička agonija, da cela Evropa i svet pozivaju da se dođe do dogovora i pravno obavezujućeg sporazuma, a da su upravo kosovske vlasti glavna prepreka za to.

Dodao je da međunarodna zajednica stalno govori o kompromisnom rešenju, ali kada Srbija istakne predlog za rešenje, pobornici kosovske nezavisnosti zabrinu se za poštovanje teritorijalnih principa.

"Jasno sam im svima rekao - vi ste licemeri", rekao je Dačić i naglasio da ne zna šta se uopšte može očekivati od sutrašnjeg dijaloga u Briselu. On je podsetio da bi "dogovor o trajnom rešenju trebalo brzo da bude napravljen, što je i razlog zašto se zakazuju ovakvi sastanci", i naglasio da prištinska strana neće da razgovara o jednoj, drugoj, trećoj temi te da ne zna o čemu hoće da razgovaraju.

Kako je ponovio, jedino je siguran da se u Briselu neće razgovarati o dve opcije koje se pominju, a to je opcija Prištine koja smatra da celo Kosovo treba da bude nezavisno i da Srbija treba to da prizna. Druga je, kako kaže, da je Kosovo autonomija unutar Srbije.

"Nijedna ni druga tema neće biti predmet tih razgovora. Ni Priština ni Beograd ne žele o tome da razgovaraju. Ako se želi dogovor, mora se ići ka kompromisu", naglasio je šef srpske diplomatije.

Dačić je ocenio da se situacija sada malo promenila u odnosu na devedesete godine prošlog veka i da sada značajni faktori kao što su Rusija i SAD stoje na stanovištu da treba da se napravi korak napred i dođe do kompromisnog rešenja.

