SIMIĆ OBJASNIO ZAŠTO ALBANCI PRETE VUČIĆU: Pred velike događaje, prave tenzije da izazovu reakcije Srba

Potpredsednik Srpske liste Igor Simić istakao je danas, povodom pretnji predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću u vezi planirane posete Kosovu i Metohiji, da Albanci uvek, pred velike događaje, prave tenzije s namerom da izazovu reakcije Srba.

"Kada se god najave neki dogovori i pregovori, a to traje decenijama, Albanci naprave tenziju napadajući Srbe na jugu ili prete. Ovaj put to čine u pogrešnom trenutku i prema pogrešnoj osobi", ocenio je on u izjavi Tanjugu.

Preneo je da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji željno očekuju da im se obrati predsednik Srbije, a da tenzije ne idu u prilog ni nastavku dijaloga.

"Namera je da se stvore tenzije, da dođe do probelma na terenu ne samo oko posete, već i kako bi se inscenirale i izazvale reakcije Srba koji žive na Kosovu i Metohiji", objasnio je on.

Simić kaže da se Srbi na Kosovu spremaju, uprkos svemu, za posetu kao da će biti realizovana.

"Nakon jučerašnje izjave stvorene su tenzije na severu i blagi bes kod Srba, koji se pitaju ko je to ko sprečava posetu predsednika Srbije. Pripreme idu po planu. Očekujemo obraćanje predsednika Srbije, a kao što je rekao Goran Rakić, to će biti nikada veći skup od 1989. čuvenog obraćanja predsednika Srbije na Gazimestanu", rekao je on.

Simić je, govoreći o uslovima života Srba na Kosovu, ukazao da predstavnci Srpske liste zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju ulažu napore da se unapredi njihov život gde god da žive na Kosovu i Metohiji.

"Činjenica je da i dalje postoji ogromna potreba da se pomogne ljudima, jer oni bez države Srbije žive u nemogućim uslovima. Namera prištinskih institucija je da im stvore što lošije uslove, kako bi otišli sa Kosova", objasnio je on.

Simić je kazao da je pomoć Srbije održiva, a ne jednokratna.

"Ako pogledate celokupni prostor Kosova i Metohije predsedniku Vučiću trebalo bi mnogo vremena da obiđe sve u šta je Srbije ulagala i pomagala", ukazao je on.

Simić je ukazao na Klinčko bolniči centar u Kosovskoj Mitrović, ali i studentski dom u tom gradu kao primere velike pomoći Srbije.

"Na jugu se pomaže poljoprivrednicima, jer druge delatnosti nije moguće sprovesti. Takođe se pomaže kroz obnmovu i izgradnju infrastrukture, pomaže manastirima. Ulaganja su ogromna i potrebno je mnogo vremena da se pročita čitav spisak", zaključio je on.

