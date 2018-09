DAČIĆ: Jasno je da Priština opstruiše dijalog! Nećemo dozvoliti da nas bilo ko ponižava

BEOGRAD - Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je, nakon pretnji koje su ovih dana stizale iz Prištine, sada i međunarodna zajednica mogla da vidi "sa kakvim sve umovima Srbija ima posla, sa kakvim izopačenim predlozima, izjavama, pretnjama".

"Izjave se temelje na izmišljenim pričama da oni treba da daju nekome dozvolu iako to nije ni predviđeno Briselskim sporazumom i to čoveku koji govori o miru stabilnosti i poverenju. To sve govori sa kakvim ludacima imamo posla", naglasio je on.

Dodaje da je jasno kao sunce da Priština opstruiše dijalog, ali da EU i međunarodna zajednica daju samo štura saopštenja koja se odnose i na jednu i na drugu stranu.

"Kakve veze ima Srbija sa tim", pita se Dačić i dodaje da je Vučić otišao u Brisel jer "dobro razume i inteligentno shvata" da nema dogovora, ali da naša zemlja ne sme da dozvoli da ne dolazi na sastanke i da je optuže za opstrukciju dijaloga.

"Potpuno je licemerno da sada sedite sa onima koji tako nešto rade posle svih pretnji i uvreda koje dozale iz Prištine", naglasio je on.

Negirao je da Srbija nema podršku međunarodne zajednice i dodao da jedan deo međunarodne zajednice ne gleda blagonaklono da dođe do rešenja.

"Srbija nije slaba kada pregovara, već pokazuje svoju jačinu. Srbija neće dozvoliti da je bilo ko ponižava", zaključio je on.

On je rekao da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon povratka iz Brisela dobro proceniti korist i moguću štetu ako ode na Kosovo i Metohiju i da li će to neko iskoristiti za agresiju na sever KiM.

Naglasio je da se predsednik Vučić ne plaši za svoju bezbednost, već da razmišlja šta će biti sa Srbima kada on ode sa KiM.

"Pripreme za dolazak predsednika su u toku i srpski narod sa velikim oduševljenjem čeka njegov dolazak", rekao je Dačić za TV Prva.

(Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir