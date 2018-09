GRAĐANI KOSOVSKE MITROVICE PORUČILI VUČIĆU: Predsedniče ne odustaj, bori se!

Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kosovu i Metohiji koja bi, po najavama, trebalo da bude najsdržajnija, za sada je neizvesna zbog pretnji koje su stigle iz Prištine, a građani Kosovske Mitrovice očekuju da čuju rešenje za kosovsko pitanje i imaju samo jednu poruku - "Dobro nam došao, predsedniče".



To piše na bilbordu na ulazu u severnu Mitrovicu, a suština je i onoga što su njeni građani danas rekli izveštačima Tanjuga.

Poruke iz Prištine da Vučić nema šta da traži na Gazivodama ih nije iznenadila, jer, kako kažu, od tamošnjeg rukovodstva se tako nešto očekuje i nije prvi put da opstruišu borbu koja se vodi za opstanak Srba.



Violeta iz Sočanice kod Leposavića došla je u Mitrovicu da čuje govor predsednika, a od njega očekuje da podrži narod na KiM i da obezbedi opstanak Srbima na toj teritoriji.

"Verujem da će (Vučić) rešiti kosovsko pitanje. Ta borba traje godinama, mislim da bi trebalo ove godine da se nešto po tom pitanju uradi. Poruka za predsednika je da ne odustaje, da se bori, ukoliko nešto ne mora da potpisuje, da ne potpisuje" , rekla je ona Tanjugu.

Prištinsku reakciju smatra sramotnom i dodaje da za takvim ponašanjem nema potrebe. Veruje i da pretnje neće da realizuju jer su one postojale i ranije.

"Ne smatram ih ozbiljnim", rekla je građanka Leposavića.

Dragica Siković iz Mitrovice kaže da Vučić treba da dođe, a narod, kako kaže, treba da dočeka svog predsednika. Želi da zna o čemu se pregovara u Briselu, jer primećuje da ima više opcija, među kojima je i razgraničenje. Od Prištine je, dodaje, ništa ne iznenađuje i veruje da sve to što rade ne ide u prilog ni samim prištinskim vlastima.

"Mislim da je predsednik na dobrom putu. Poseta nam svakako znači. Kako da ne znači, kad dođe predsednik tvoje države. To pokazuje da nas poštuje i da mu je jako važno, a mislim i da je Srbiji važna ova teritorija. KIM je kolevka srpstva. Ako zaboravimo odakle smo pošli..to je kao da pravite soliter bez temelje. Ovde je temelj naše duhovnosti, našeg ljudskog pravoslavnog bića", rekla je ona Tanjugu.

Pojedini stanovnici Mitrovice kažu da očekuju pobednički govor, a to, dodaju, znači da predsednik treba da realizuje svoje ideje, a kada je reč o razgraničenju, poručuju da imaju poverenja u njega.

"Prištini nije prvi put da preti i opstruiše svaki pregovor i dogovor. Popustiće kao i uvek. Poruka za predsednika je kratka - Dobro nam došao", rekao je jedan Mitrovčanin.

Među onima koji će prisustvovati skupu u Mitrovici, ako do njega dođe, je i Stefan Bašić, kome je sada nejasno šta se dešava i veruje da će od predsednika ipak da čuje nešto više.

"Predsednik je rekao da će da održi govor koji je sudbonosan za sve nas, tako da očekujemo da to čujemo. Vidim da se trudi da reši kosovsko pitanje, a da li će uspeti - ne znam. Nama znači da dođe, on je predsednik države, autoritet koji nas čuva i brani, a Priština želi da uzme resurse koji su jako važni, kao na primer Gazivode. Kfor i međunarodne snage treba da brane Srbe, kad već imaju mandat", mišljenja je Bašić.

U Mitrovicu su već stigli i stanovnici iz drugih krajema KiM, među njima i Živorad iz Uroševca, koji kaže da svaki pošten čovek treba da podržava Vučića "Ja ga podržavam i želim mu uspeha, jedini čovek koji nešto vredi. On treba da brani narod, da se bori za nas. Svaki pošten čovek mora da ga podržava i poštuje, jer je vredan. Kada je reč o Prištini, oni ne žele mir. U stvari, oni i nemaju spoljnu politiku. Rade kako im ko kaže. Sad, vidim, oni pričaju o Preševu i Bujanovcu, hoće još da uzmu deo Srbije, a ne da daju", rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir

Autor: Kurir