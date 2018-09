PAVKOVIĆ: ŠEŠELJ IZMIŠLJA! Poverljiva dnevnik nisam dao Hagu nego Zoranu Đinđiću!

Nebojša Pavković, bivši general Vojske Jugoslavije, priznaje da je svojevremeno premijeru Zoranu Đinđiću, na njegov zahtev, dostavio vojnu dokumentaciju, koja je kasnije predata Haškom tužilaštvu. On, međutim, tvrdi da ti podaci nisu sadržali nikakve poverljive podatke i vojne tajne, kako je to ovih dana objavio lider SRS Vojislav Šešelj.

- Ja sam dao dokumenta na Đinđićev zahtev. Reč je o dokumentima na osnovu kojih je štampana knjiga o primeni humanitarnog ratnog prava 1998/99. godine. Tu knjigu je videla Karla del Ponte, pa je tražila preko Vlade Srbije da joj dostavimo. A zatim je tražila i dokumenta. I ja sam joj ih dao. Ona, odnosno haški službenik, popisao je sva ta dokumenta. Kad ih je videla, shvatila je da joj ne koriste. Ona su potpuno afirmativna - priča Pavković i nastavlja:



Zapisnici



- Kad sam došao u Hag, dobio sam taj spisak dokumenata. Tu je, međutim, bio dopisan još jedan ili još nekoliko dokumenta. Ali nije bio isti rukopis, već je pisan štampanim slovima, pola engleski, pola srpski. I tu se pojavio zapisnik sa sastanka zajedničke komade. E sad, kako je taj dokument došao u tužilaštvo, ja ne znam.

Pavković, međutim, pretpostavlja da je poverljiva vojna dokumenta haškom tužilaštvu dostavio saradnik bivšeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića.

- Po naređenju Miloševića, ja sam septembra 1998. lično sva dokumenta za Prištinski korpus i Treću armiju predao u njegov kabinet Goranu Milinoviću i on je to pohranio u kasu. Drugi primerak bio je u Generalštabu po naređenju Momčila Perišića. Moja pretpostavka je da je taj dokument Đinđiću dao Milinović. I oni su fotokopiju dostavili u Hag - navodi Pavković.



Dodaje da ne postoji nikakav ratni dnevnik.



Ništa kompromitujuće



- To su zabeležbe sa informativnog sastanka koji smo mi usmeno nazvali zajednička komanda. Bili su vojska, MUP, DB i političari koji su došli na Kosovo. Mi smo tu razmenjivali informacije, koordinirali neke aktivnosti za naredne dane. Ja sam toj sednici prisustvovao po naređenju generala Samardžića. U tom dokumentu nema ništa. To su beleške operativca pukovnika Đakovića - ko je šta na tom sastanku rekao. I tu nema ništa kompromitujuće, mada su oni to koristili da dokažu kako je postojao udruženi zločinački poduhvat.



Pavković ističe da ni u haškoj presudi, prema kojoj je osuđen na 22 godine zatvora za zločine počinjene nad kosovskim Albancima 1999, nije potvrđeno da je postojala ta zajednička komanda.

Služi kaznu u Finskoj NISAM LOŠE

Pavković se javio redakciji Kurira iz Finske, gde služi kaznu od 22 godine zatvora. Ne žali se na zdravstveno stanje. - Dobro sam, nisam loše - kazao je penzionisani general VJ.

(Kurir / Katarina Blagović Foto: Filip Plavčić, EPA)

Kurir

Autor: Kurir