BIVŠI VISOKI FUNKCIONER DB: Smešno je što je Veselji pretio hapšenjem Vučića! PREDSEDNIK SRBIJE IMA ODLIČNO OBEZBEĐENJE, a i sam narod dole bi ga branio!

Nekadašnji visoki funkcioner DB Božidar Spasić izjavio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedan od najbolje čuvanih predsednika na svetu.

"Kako je onaj Kadri Veselji mogao da izjavi da bi on uhapsio Vučića? To je smešno. Pa šta je on mislio - da će predsednik ići na Kosovo bez obezbeđenja? Vučić ima sjajno obezbeđenje", rekao je Spasić i dodao:

"I da je otišao bez telohranitelja, ovaj narod dole bi ga odbranio i zaštitio".

Podsetimo, Veselji je izjavio da bi Vučić mogao da "prođe isto kao i Marko Đurić".



Ministar u Vladi Srbije Nebojša Stefanović odgovorio je potom Veseljiju da je Beograd razumeo pretnje koje je uputio predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i upozorio ga da ne preduzima nikakve akcije protiv srpskog predsednika.

Kurir.rs/Foto: Tanjug, Dimitrije Goll

Kurir

Autor: Kurir