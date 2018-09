KURIR TV UŽIVO IZ LEPOSAVIĆA Vučić: Hoćemo da napravimo da Kosovska Mitrovica bude jedan od najlepših gradova u Srbiji

Predsednik Srbije nastavlja posetu južnoj srpskoj pokrajini. Posle obilaska Gazivoda i mesta Lešak, Vučić odlazi na Biznis forum u Leposavić

Mali privrednici, zantalije i biznismeni sa Kosova i Metohije okupili su se na biznis forumu u Leposaviću kako bi kolegama iz Beograda predstavili svoje proizvode ali i planove.

Ipak najvise pažnje izazvala je rakija sa ugraviranim prezimenom predsednika Srbije.

19.14 - Spremni smo da uložimo veliki novac u IT centar u Mitrovici. Nameravamo da pomognemo i izgradnju sportske hale. Hoću da Kosovsku Mitrovicu, kao neku vrstu simbola kao što je to Gračanica, napravimo da bude jedan od najlepših srpskih gradova. To je slika Srbije i srpskog naroda.

19.12 - Razgovaramo o fabrici baterija u Leposaviću koja bi mogla da zaposli više od 200 ljudi.

19.11 - Neću dužiti mnogo jer su me sada obavestili da me zove predsednik Turske Redžep Erdogan.

19.09. - Što se tiče plata i penzija pretekli smo sve sem Crne Gore. Ono što je važno je da smo pretekli BiH i Bugarsku. Danas imamo novca za ono što nismo imali pre dve ili tri godine. Zato smo u stanju da podstaknemo sve vas, najbolje privrednike u Srbiji, da ulažete.

19.08 - Moja druga poruka je da treba da se ulaže i u albanske opštine.

19.05 - Posebno sam obradovan sem ministara u vladi, predsednika opština, poslanika sa KiM da pozdravim i brojne privrednike, kako sa ovog područja, tako i iz centralne Srbije. Imam dve osnovne poruke. Jedna je da molim privrednike iz centralne Srbije da razmisle o mogućnostima ulaganja na KiM. Država Srbija će tu dati posebne subvencije. Ovi ljudi ovde su vredni. Svaka jabuka koja rodi u Leposaviću može da ide u Rusiju.

18.42 - Predsednik Srbije obilazi štandove na Biznis forumu u Leposaviću.

Forum je organizovala Kancelarija za KiM kako bi povezala vodeće kompanije iz centralne Srbije sa privrednicima sa Kosova i Metohije, kao i za predstavljanje privrednih i investicioni potencijala opština sa većinskim srpskim stanovništvom na KiM.

Pored Vučića na Biznis forumu učestvuju i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

