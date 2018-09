VULIN: Na pet mesta oko Drenice, kuda predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da prođe do sela Banje, naoružani veterani OVK pucaju

BEOGRAD - Ministar odbrane Aleksandar Vulin kazao je da se u ovom trenutku u okolini Drenice, kuda predsednik Srbije Aleksandar Vučić treba da prođe do sela Banje, ode u posetu, na pet mesta puca, da to čine naoružani veterani terorističke OVK i da za to odgovornost snosi Kadri Veselji.

"Naš predsednik neće biti sam i neće biti nezaštićen. Trenutno su na pet mesta blokade, naoružani ljudi, koji pucaju, očekujemo i reakciju Kfora, iza svega ovoga stoji Kadri Veselji i on snosi odgovornost za sve što će se desiti", kazao je Vulin.

On je za TV Pink naveo da bi Kfor tu situaciju morao da razreši, te da imaju i obavezu i odgovornost da reaguju.

"Vučić Ide u najopasniji deo Kosova, ide u Drenicu i tamo ga na pet mesta čekaju naoružani ljudi", istakao je Vulin i dodao da politički predstavnici Albanaca ne razumeju poruke mira predsednika Vučića koje je uputio i juče na KiM, te da moraju da pokažu da su nekakva sila.

"To je sve što imaju. Sila. Sada se puca, pred očima celog sveta, naoruižani ljudi na KiM sada pucaju", kazao je Vulin.

Kurir

Autor: Tanjug