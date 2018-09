KURIR TV UŽIVO IZ KOSOVSKE MITROVICE! VUČIĆ SE OBRAĆA SRBIMA: Nećemo dati da oružjem krenu na vas, hoćemo vas žive! I da me sutra streljaju, ja ću uraditi sve za budućnost Srbije i naše dece

Posle napetosti na putu ka selu Banje zbog blokade koju su organizovali veterani OVK, predsednik Srbije stiže na veliki skup u severnom delu Mitrovice, gde se okupio veliki broj Srba koji su došli da podrže i čuju Vučića.

12.10 Dragi prijatelji, Srbi sa Kosova i Metohije, pre nego što pročitam ono što sam napisao pre nekoliko nedelja, hoću da se izvinim svima koji nisu mogli da dođu na skup. Hoću da se izvinim meštanima sela Banje i da im se zahvalim što su mi spremili veličanstvem doček. Sledeći put doći ću u Banje i beskrajno im hvala na njihovoj ljubavi prema Srbiji.

Nemojte da mislite da će ono što se dogodilo danas naići na osudu, jer neće. Opet ćemo mi jednako biti krivi. Hvala vam što čuvate i branite srpsko postojanje na Kosovu i Metohiji, i što ne odustajete i gledate napred.

Dobio sam poverenje našeg naroda na KiM i imam veliku odgovornost da se borim za sve vas. U ova dva prethodna dana slušao sam probleme meštana i radićemo na tome da svima bude bolje. I u dobru i u zlu uvek ćemo biti uz vas! Ne smem da vas lažem i izbegavam odgovornost, narod mi je pružio poverenje i zato ću se boriti.

Danas bez kapi krvi postajemo veći, jer posle mnogo godina Srbija radi a ne bije se ni sa kim. Ulažemo u život, deca nam rastu a ne sahranjujemo ih posle bombardovanja. Naša deca danas uče, a ne ratuju.

Danas imamo sve veću podršku širom sveta, hvala našim prijateljima iz Rusije koji su bili politički uz Srbiju i kada nikada drugi nije bio. I baš zato možemo jasno da biramo svoj put u budućnost ali smemo jasno da kažemo da ne želimo u NATO, jer želimo da sačuvamo svoju vojnu neutralnost.

Vi dragi prijatelji jeste i hoćete i vezali ste svoju budućnost za Kosovo i Metohiju.

Ja mogu i moram i hoću i pred Tačija, Mogerini, Merkelovom, boriću se za našu Srbiju i naš narod. Mogu da kažem da nas neće ponižavati i da je kompromis samo kada svi dobiju ponešto. I sve da me nazovu izdajnikom i da me sutra i streljaju, ja ću uraditi sve zarad budućnosti svoje zemlje i njene dece, i to je cena koju sam spreman da platim. Neću da radim protiv svoje zemlje i neću da lažem narod.

Neću da vas huškam niti da vam obećavam oružje, niti dozvoliti da bilo ko koristi oružje protiv vas. Hoćemo vas žive, hoćemo srpsku decu, škole, bolnice, da imate dovoljno posla da poželite tu decu, da na kraju imate sve ono zbog čega možete ovde i da ostanete.

Hoću da menjam vaša prava i da uradimo sve što mioćemo da sačuvamo sve na Kosovu i Metohiji. I ako zbog tih prava moramo da pravimo kompromise, onda ćemo to i da uradimo, ali nemojte to da zovete pogrešnim imenom.

Nedeljama, mesecima ponavljaju kako se neko spremio da neko mora da prizna nezavisnost Kosova, ja ovde svima kažem da je to notorna laž i pred svima govorim da se to neće dogoditi.

12.06 - Predsednik je stigao na skup, i uskoro se očekuje obraćanje. Okupljeni narod ga dočekao ovacijama.

12.00 - U blizini bine na kojoj će govoriti Vučić nalaze se vozila KFOR-a kao i vatrogasci.

11.59 - Veliki broj građana sa terasa prati program na bini i isčekuje govor predsednika Srbije, koji će uskoro i početi, sa bine se pušta kosovska muzika. Dođaj prati veliki broj novinarskih ekipa.

11.32 - Rudari iz Trepče su takođe stigli na skup kako bi čuli predsednika.

11.23 - Srbi koji žive na Kosovu masovno su došli u Mitrovicu da bi čuli od Vučića kako državni vrh misli da im pomogne kako bi bezbedno živeli i radili na ovom prostoru.

11.20 - Vučić je prethodno položio venac na mestu ubistva Olivera Ivanovića, zajedno sa suprugom pokojnog Olivera, Milenom Ivanović.

Skup protiče uz velike sigurnosne mere, pa su ovde angažovani KPS, snajperisti KFOR-a, ali i privatno obezbeđenje. U južnom delu grada je za sada mirno, ali kako reporteri Kurira nezvanično saznaju postoji mogućnost da Albanci organizuju kontramiting u vreme Vučićevog obraćanja Srbima.

Podsetimo, predsedniku je zabranjeno da poseti meštane sela Banje jer su Albanci na nekoliko lokacija postavili blokade.

