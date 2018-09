FRANCUSKI HUMANITARAC OČAJAN POSLE ZABRANE ULASKA NA KOSMET Gujon: Specijalci iz Prištine 3 sata su me držali zbog srpske lične karte! Ovo je velika NEPRAVDA!

Francuski humanitarac Arno Gujon rekao je da mu je bez obrazloženja i bilo kakvog roka zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju.

Ranije je javljeno da su pripadnici kosovske policije naveli da on nema dozvolu za posetu, prema njihovom viđenju, samoproglašenoj državi.

Gujon je trebalo da prisustvuje otvaranju farme živine za potrebe narodne kuhinje Raško-prizrenske eparhije u srpskom selu Prekovce kod Novog Brda.

“Zabranili su mi ulazak na Kosovo i Metohiju pošto sam im dao srpsku ličnu kartu pri pokušaju ulaska. Rekli su da izađem iz automobila, a carinik je rekao policajcu da me privedu i stave lisice. Taj policajac je bio Srbin i nije mi stavio lisice, ali su me odveli do neke prostorije, pretresali i mene i automobil, zadržali ukupno tri sata. Takođe, poslali su i ekipu bezbednosnih snaga iz Prištine da me ispituje kao da sam neki kriminalac, zašto idem, gde idem, kome pomažem, koju organizaciju predstavljam, a ja 14 godina radim ovo, ulazim na Kosovo i Metohiju i objavljujem sve što radimo i na francuskom i na srpskom jeziku“, rekao je Gujon.

Dodao je i da je verovatan povod zadržavanja želja da bude uplašen.

“Dali su mi zabranu ulaska na Kosmet, bez obrazloženja, bez roka... Doveli su u pitanje i pomoć koju mi pružamo srpskom narodu. Mi kao humanitarna organizacija kontrolišemo ceo lanac, od prikupljanja sredstava u Francuskoj, do konačnog odredišta, pratimo u šta smo uložili novac, znamo kome nosimo pomoć i kome ona ide. Zabrana ulaska na Kosmet dovodi u pitanje ceo naš rad... Kako da razvijam projekte i akcije kada ne mogu da se sretnem sa narodom kome je to upućeno?“, dodao je Gujon.

Kako je istakao, na Kosmet se zaputio kako bi prisustvovao otvaranju farme za živinu u koju je uloženo 50.000 evra i na kojoj će raditi nekoliko ljudi, a narednih dana je planirana i poseta škola koje su renovirane dvostruko većim sredstvima.

“To je ozbiljna pomoć, a ja imam odgovornost prema onima koji doniraju novac i moram da budem tu kada se pomoć pruža. Ne mogu da pomažem iz Pariza... Oni sada ne samo što privode Srbe, već privode i one koji pomažu srpskim enklavama na Kosovu i Metohiji. To je opasno i šalje lošu poruku svima“, istakao je Gujon.

Sa njim su zaustavljeni i pripadnici humanitarne organizacije “Srbi za Srbe“, koji su takođe učestvovali u finansiranju i formiranju farme koja je trebalo da bude otvorena.

“Oni su odmah pušteni, a mene su zadržali... Šta mogu dalje, da se žalim... Ovo je kao da ne dozvole lekaru da koristi stetoskop... Moj život je vezan za Kosovo i Metohiju od moje 19 godine, ako ne mogu više da odem u Gračanicu, Visoke Dečane... Dovode u pitanje sve što smo radili u prethodnih 14 godina. Ja bih voleo da srpskom narodu pomoć nije potrebna, ali jeste, a umesto da se u tome pomogne, oni zabranjuju i nas“, kaže Gujon.

Kako je istakao stupiće u kontakt sa svima koji mogu da odluče i pomognu.

“To je pitanje koje se tiče ne samo mene i organizacije, već i ljudi koje pomažemo. Na sva vrata ću da kucam, neći se pomiriti sa ovim. Ovo je velika nepravda“, zaključio je Gujon.

Kurir.rs/B92/Spasoje Veselinović/Foto: Vladimir Šporčić

Kurir

Autor: Kurir