DAN POSLE POSETE KOSMETU: VUČIĆ: Amerika konačno čuje stav Srba! DŽONSON: Imate hrabrog lidera, može da reši problem Kosova! (KURIR TV)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim senatorom Ron Džonsonom koji boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji.

Nakon susreta u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, dvojica zvaničnika obratili su se medijima.

Džonson slovi za veoma odanog i bliskog saradnika predsednika SAD Donalda Trampa, čijoj se pomoći u novoj fazi dijaloga Beograda i Prištine nadaju obe strane.

- Zahvalan sam senatoru Džonsonu jer je od našeg prvog susreta hteo da sasluša srpsku stranu, šta Srbi imaju da kažu. To nije čest slučaj. On se uvek zalagao za očuvanje mira na Balkanu, da svojim autoritetom, znanjem i prisustvom pomogne stvaranju okruženja koje bi dovelo do kompromisnih rešenja u odnosima Beograda i Prištine - kazao je Vučić, dodajući da je s njim naročito zadovoljstvo pričati o ekonomiji, jer je ekspert, i da za srpsku ekonomiju neće biti problema ako se očuva mir u regonu.

Vučić se zahvalio predsedniku Trampu na tome što posle izvesnog vremena neko iz SAD hoće da čuje stav Beograda.

Vučić je dodao da je Džonsona upoznao sa stanjem na Kosovu, kao i da su SAD i američka ambasada bolje upoznate sa sadržajem govora sa Kosova, od onih koji bi trebalo da budu.

- Važno je da imamo podršku iz regiona, Evrope i sveta, da se čuje šta imamo da kažemo, a da ne izvače iz konteksta ono što odgovara nečijoj politici.

Vučić je kazao da bi voleo da ima više ljudi koji bi hteli da zaista čuju šta neko stvarno govori, a ne da izvlače iz konteksta ono što im odgovara zarad svojih politika "koje nisu pokazale naročit uspeh".

- Više ne gajimo kult prošlosti, već kult budućnosti - kazao je Vučić, dodajući da neki svoju politiku baziraju na "lošoj Srbiji, lošem Vučić".

Dotakao se i ekonomskog napretka zemlje.

- Srbija će sve da pretekne, već smo dve zemlje pretekli po visini plata, za tri godine ćemo još mnoge da preteknemo. Mnogima ne odgovara jaka Srbija - kazao je on u nastavku.

Teško će biti naći sporazumno rešenje za KiM, kaže Vučić, ali ako se to desi bitno je da sve sile to podrže, kazao je predsednik.

Džonson je kazao da je Vučić hrabar lider, da je siguran da će naći rešenje za Kosovo i da će SAD pomoći da se nađe prostor za kompromisno rešenje problema na KiM.

Džonson je čestitao Vučiću na ekonomskom napretku Srbije, rekavši da SAD vole da vide to.

- Vučić je hrabar lider. Želi najbolje za srpski narod. Mi nećemo nametati rešenje, daćemo prostoru predsedniku da nađe fleksibilno rešenje za Kosovo - kazao je američki senator.

On je zaključio da narod u Americi želi da vidi uspešnu Srbiju.

Zahvalio se na gostomprimstvu, po kome smo poznati, dodao je.

O poseti Trampa

Senator Džonson kazao je da postoji mogućnost da Tramp poseti Srbiju, da će on to da ohrabri, ali da nema dodira sa predsednikovim rasporedom.

Vučić je dodao da do sada nijedan američki predsednik nije došao u Srbiju, i da bi to bila velika stvar.

