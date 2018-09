POLITIKOLOG STEFAN SURLIĆ O EFEKTU VUČIĆEVOG GOVORA: Predsednik umanjio očekivanja da će skoro doći do sporazuma

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je govorom u Kosovskoj Mitrovici umanjio očekivanja da će skoro doći do postizanja sporazuma i na taj način poslao jasnu poruku Prištini da za sada nema adekvatnog partnera u iznalaženju rešenja, ocenio je asistent na Fakultetu politickih nauka Stefan Surlić.

"Predsednik je to poručio i međunarodnoj zajednici, koja je očekivala da će on u tom najavljivanom govoru izaći sa konkretnim predlogom", rekao je Surlić Tanjugu.

Takođe, Surlić je kao jednu od ključnih poruka naveo i onu namenjenu Srbima na Kosovu o okvirima u kojima Beograd može da im pomogne.

"To su pre svega zaštita bezbednosti, finasijska i materijalna pomoć u cilju obezbeđivanja socijalne pomoći, zdravstvenog sistema, obrazovanja, kulturne delatnosti i ključnih infrasturkturnih projekata koji bi mogli trajno da osiguraju njihovu egzistenciju na KiM", rekao je on.

Surlić je naveo da je iz tog govora, koji je prema njegovim ocenama bio "skormniji od očekivanog", postalo jasno da na stolu ne postoji jasan predlog, iako se govorilo o razgraničenju ili o vrsti ZSO plus, kao rešenju koji bi prihvatila Priština.

"Ali, signalni koji dolaze iz Prištine govore da nije prihvatljiva ni suštinska ili veća autnomija za Srbe u vidu ZSO ili specijanog statusa za kutluru baštinu, ali ni razgranicenje i korekcija granica", rekao je Surlić.

Surlić je ocenio da je u govoru postojao i pesimistički ton, jer je bilo naglašeno da sporazum nije ni blizu, nego će možda biti izrađen u narednih 10 ili 20 godina.

Prema njegovim rečima, sve to nameće razmišljanje da li je Briselski dijalog propao ili čak i ceo tok pregovora, budući da je očekivano da ova finalizacija pregovora, kako je najavila Federika Mogerini, suštinski znači da će naredne godine doći do sporazuma o normalizaciji odnosa.

Na pitanje da li mu deluje da su pregovori upali u ćorskokak i ko može da ih porgura, Surlić je odgovorio da u ovom trenutku samo međunardoni faktori mogu biti ti koji bi pojačali ulogu medijatora.

Poseta senatora Rona Džonsona je, kako je Surlić ocenio, snažan signal iz SAD da se ta poseta organizuje upravo u momentu zahlađenja odnosa Beograda i Prištine, "U narednim danima pokazaće se da li će baš SAD biti te koji će pregovore moći da pomere sa mrtve tačke", rekao je asistent na predmetu Uporedna politika na Fakultetu politickih nauka.

Surlić je dodao da postoji mogućnost da je Priština time što je Vučiću onemogućeno da poseti Banje upravo poslala poruku dokle Srbi mogu da idu:

"Da li je time što je Vučić sprečen da dođe u centrani deo Kosova simbolično poslata poruka da predstavnici Srbije mogu da dođu samo na sever i da sve južno mogu da zaborave? Da li je Pristina na taj način indirektno poslala poruku o simboličnom razgraničenju, gde Srbi mogu da se kreću, a gde ne", rekao je on.

Surlić je kao ključno u govoru održanom u Kosovskoj Mitrovici ocenio to što je predsednik rekao da pregovori nemaju alternativu i da kad tad mora doći do pregovora, "što jasno govori da normalizacija mora da dovede do pomirenja, jer će samo tako potpisi jednog ili drugog lidera značiti da se poštuju na terenu", U tom svetlu, zaključio je Surlić, svakako ohrabruju reči da pregovori i sporazum nemaju alternativu.

