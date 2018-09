PREMIJERKA PRVI PUT OTVORENO O SVOJOJ DEVOJCI: Moja porodica je znala za Milicu i ranije! EVO KAKVA JE LEPA DOKTORKA ZAPRAVO!

- I pre nego što sam ušla u Vladu, moja porodica i prijatelji su znali kakva je moja seksualna orijentacija, kao što su, naravno poznavali i moju partnerku. Bila sam svesna da će to biti deo moje biografije, ako to mogu tako da nazovem, koji će biti interesantan javnosti u Srbiji, kaže premijerka Srbije Ana Brnabić.

U intervjuu za beogradski prajd magazin "Ponos", premijerka je govorila o seksualnoj orjentaciji, ali i o diskriminaciji sa kojom se, kaže, suočava svakondevno. Podršku najbližih ima, ali se nada i da će priče podelama na "gej" i "strejt" prestati da budu tabu.

Kaže da joj nije smetalo to što će se, od kada se prihvatila posla u vladi Srbije, najpre kao ministarka, a zatim i premijerka, njeno seksualno opredeljenje biti nešto za šta će se ljudi "hvatati".

- Nije mi smetalo jer sam smatrala da se i tako Srbija menja i da će naučiti da prihvata različitost. Nadala sam se da će to pomoći nekim drugim ljudima da se osećaju komotnije u svojoj koži, da smognu hrabrosti da žive svoj život. Doduše, bio je izazov to što se o tome na samom početku govorilo mnogo više nego o mojoj profesionalnoj biografiji i kompetencijama koje su ipak jedine relevantne za posao za koji me tadašnji premijer pozvao da obavljam - navela je ona.

foto: Vlada Sporčić

Uvrede od onih od kojih nisam očekivala

Kaže i da su je iznenadile reakcije, i da je sve to što jeste brzo prihvaćeno.

- Pozitivno me je iznenadilo to što je većina građana, čak i onih starijih i tradicionalnijih, to brzo prihvatila i stavila "ad akta". Uvek kada putujem po Srbiji ljudi me dočekaju prisno, bez ikakvih dobacivanja ili uvreda - priča Brnabić.

Međutim, kaže i da je uvreda i prozivki bilo upravo tamo gde ih nije očekivala kod, kako kaže, "takozvane demokratske i evropske elite".

- Nisam očekivala i istinski me je zapanjilo to što sam od te takozvane "demokratske" i "evropske" elite dobijala, a i danas dobijam, najveće uvrede i neprimerene komentare, među kojima se svakako ističu nazivi "homopremijerka" ili pitanja tipa "imaju li gej premijerke neki poseban tretman na robiji ili onako isto kao svima". Oba ova komentara došla su od ljudi koji su se u prošlosti predstavljali kao izuzetno liberalni, ali je prava istina očigledno mnogo drugačija - priča ona.

Kaže i da je, iako je na funkciji premijera, bila diskriminisana upravo zbog svoje seksualne orijentacije. Kaže i da deo poslanika koji čine vladajuću većinu nije glasao za program vlade koji je predstavljala u Skupštini, kao ni za njen tim, i to "isključivo zbog moje seksualne orijentacije".

- Izuzetno sam zahvalna i imam ogromno poštovanje prema SNS-u i svim njihovim poslanicima koji su, nesumnjivo i pored nekih svojih ličnih nerazumevanja i vrednosti, stavili to po strani i pružili mi šansu. Imali smo i u samom mom timu u Vladi neke sukobe mišljenja. Ja to poštujem, takve stvari i treba da se debatuju kako bi se društvo menjalo, ali kada se radi o timu one ne treba tu i da se debatuju, a ne u javnosti - navodi ona.

foto: Dragana Udovičić

Brat, dečko, Pantela...

Premijerka navodi i da diskriminaciju trpi od političkih neistomišljenika. Kaže i da teško da ima imena koje nisu upotrebili za nju, "od homopremijerka, preko toga da ne znaju da li da mi se obraćaju sa gospodin ili gospođica, do toga da me zovu brate ili dečko, Pantela, sultanija...".

- Ali dobro. Moja nada je da će se "ispucati" na meni, da će polako navići da nema razlike u jednoj osobi, u njenim ljudskim kvalitetima ili nedostatku istih, da smo svi u tom smislu isti i jednaki, bez obzira da li je neko "strejt" ili LGBT, da će vremenom to prestati da bude tabu i zanimljivo, da će prečestom i pregrubom upotrebom ta oštrica prema drugim ljudima otupeti - priča ona.

Kaže i da je uvek imala podršku najbližih, ali i da mnogi nisu u toj situaciji.

- Nemam nikakvih dilema da moja seksualna orijentacija ne treba da bude skrivena, tim pre što sam sada javna ličnost. Zahvalna sam neizmerno mojoj partnerki što je pristala da me u tome prati, iako nikada nije želela da bude javna ličnost - navodi Brnabić.

- I po prirodi je povučena i ne voli da iznosi svoje lične stvari u javnost. Takva vrsta podrške koju sam ja uvek imala u svom životu pravi ogromnu razliku.

Kada je reč o savetima, ona objašnjava da to što je neko "gej" ili "strejt" nije stvar izbora, "već jednostavno toga ko ste vi".

- Kao što to da li ste rođeni beli ili crni nije stvar izbora - ističe.

Prajd - dan kada smo prevazišli mržnju

Parada ponosa, koja se svake godine održava u Beogradu, za nju je dan "kada pokazujemo da smo prevazišli mržnju, i kada pokazujemo da svako ima pravo da se šeta svojim gradom, svojom zemljom, i da ima pravo da živi kako hoće bez da to ugrožava druge sugrađane".

- Ulaskom u politiku licimerno je da kao prva otvoreno gej ministarka, i sada premijerka, ne dam podršku Prajdu i ne pošaljem političku poruku da šetnja ne treba da bude još jedna od stvari za podelu u našem društvu. Za mene je to način da dam aktivan doprinos da se izborimo sa stereotipima i predrasudama. To je poruka da zajedno gradimo društvo koje je otvoreno, koje poštuje različitosti, koje uvažava različite stavove i neguje dijalog. To su vrednosti u koje verujem - zaključila je Brnabić za "Ponos".

Kurir.rs/magazin Ponos

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir