ISTORIČAR PREDRAG MARKOVIĆ O REŠENJU KOSOVA: Albanci će žaliti što su se odvojili od Srbije

Srbija ne sme da prestane s pokušajima da pronađe rešenje za kosovsko pitanje, ocenjuje u intervjuu za Kurir istoričar Predrag Marković. On ističe da je vreme da naša država počne da dobija u miru, a prognozira i da će Albanci jednog dana - kada budemo obećana zemlja - žaliti što su se odvojili od zajedničkog života sa Srbijom.

Kako vidite poruke predsednika Aleksandra Vučića koje je uputio s KiM tokom vikenda, a koje se u najkraćem mogu sažeti sa - pobedićemo bez krvi, oružja i mrtvih?



- Vučić pokušava da promeni paradigmu ponašanja čitave nacije. Dobrica Ćosić je davno rekao da mi pobeđujemo u ratu i gubimo u miru. Možda je vreme da počnemo da dobijamo u miru. Za takve pobede moramo da ojačamo ne samo privredu nego i sve institucije. Posebno je važno da podignemo stepen političke kulture i slobode. Srbija je bila najjača oko 1910. godine, ne samo što je bila u privrednom uzletu, već i magnet za strane radnike i investicije. Ona je bila i najslobodnija i najdemokratskija zemlja istočno od Švajcarske. To je bila zemlja u kojoj je kralj Petar sa simpatijama mahao studentima koji su demonstrirali protiv njega.

S druge strane, rekao je i da smo daleko od bilo kakvog rešenja za Kosova, te da velike sile, poput Nemačke, nisu za razgraničenje. Ima li izgleda da se pitanje Kosova reši u skorije vreme i je li, po vama, razgraničenje najbezbolnije rešenje?



- Naše je da pokušavamo. Postoji jedan glupav argument nekih zapadnih sila po kome bi razgraničenje na Kosovu otvorilo Pandorinu kutiju ostalih granica na zapadnom Balkanu. Kada su rušili i trovali Srbiju 1999. godine, govorili su da je Kosovo jedinstven slučaj. Zašto sada i razgraničenje ili neki drugi srpsko-albanski dogovor ne bi bili jedinstven slučaj?

foto: Stefan Jokić

Da li vam se čini da se menja odnos velikih sila prema kosovskom pitanju? Stav SAD nikada nije, reklo bi se, bio povoljniji po našu stranu, oni čak ostavljaju prostor za "korekciju granica".

- Problem s velikim silama je što su one kao tankeri. To su veliki brodovi koji vrlo teško skreću sa zadatog pravca. Mi moramo da ubedimo velike zapadne sile da ovo nije 1999. Ne treba previše očekivati od nekoliko stidljivih izjava koje mogu da budu i probni baloni. Možda je to ipak početak promene stava zemalja koje su u ognju i krvi stvarale fantomsku državu Kosovo.

Godinama smo slušali da je Kosovo "srce Srbije" i "najskuplja srpska reč", vi ste jednom kazali da Kosovo nije izgubljeno i da ćemo ga jednom "kupiti"... Šta je nama danas zapravo Kosmet?



- Kosovo je rana neprebolna. Međutim, kao i sa ličnim traumama, moramo da je prevaziđemo. Kada budemo dovoljno uspešni, kada budemo obećana zemlja, sami Albanci će zažaliti što su napustili zajednički život sa Srbijom.





O ekstremnim ispadima Priština u političkom haosu Kako vidite stanje na albanskoj strani? Činjenica je da gube podršku vodećih zemalja sveta, da su zapali u političku krizu, a videli smo i da se ne libe da, kao što je to bio slučaj za vikend, upotrebe silu.

- Na prištinskoj političkoj sceni vlada potpuni haos. U takvom haosu najlakše je prikupljati političke poene ekstremističkim ludovanjem.

