PRIŠTINA U PANICI: Kosovski lideri u sukobu bez podrške Zapada, saterani u ćošak!

Diplomatska ofanziva Srbije konačno se isplatila jer su međunarodne okolnosti praktično saterale Prištinu u ćošak, a njene lidere naterala u paniku. Zaokret Vašingtona i nekih zapadnih zemlja da u pregovore o KiM vrate i korekciju granica, temu koju je Priština smatrala završenom pričom, izazvala je još veći raskol među i inače razjedinjenim kosovskim vođstvom, smatraju sagovornici Kurira.

Kakvo nepoverenje vlada među Albancima, a posebno između Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Kadrija Veseljija, koji drže glavne poluge vlasti u Prištini, pokazala je i najava da su se oni u utorak veče uputili u Tiranu na hitan sastanak kod albanskog premijera Edija Rame. Kosovski premijer je ekspresno demantovao tu vest prištinskih medija, pa su sva trojica navrat-nanos zabašurili ovu ujdurmu.

U Tiranu su otputovali samo predsednik kosovske skupštine Kadri Veselji i zamenik premijera Fatmir Ljimaj, koga Veselji i Haradinaj i dalje bezuspešno u parlamentu guraju za glavnog pregovarača sa Beogradom. Zvanično, dvojac iz Prištine sastao se sa bivšim premijerom Albanije Saljijem Berišom, koji i dalje važi za uticajnog albanskog lidera.

Nedžmedin Spahiju, profesor balkanske politike na Fakultetu političkih nauka u Prištini, kaže za Kurir da je i sama vest o odlasku u Tiranu još jedna potvrda da se Tači poigrava sa Haradinajem. On ocenjuje da u političkom vrhu Kosova ima razdora i političke borbe, jer je Tači svojim rivalima pokazao da može da bude "zver" u politici.

- Ovde nema principijelnih igrača, ali Tači prednjači jer njemu nije problem da laže. To mu je brend. Haradinaj i ostali su mislili da su ga se rešili, ali su se zeznuli. Tači je sada taj koji ima legitimitet da vodi pregovore s Vučićem i koji se poigrava sa Haradinajem. Gledamo zapravo koridu: Tači je toreador koji maše crvenom maramom ispred Haradinaja, koji je u ovoj igri bik. Tači je sa Vučićem otvorio i teme koje su bile tabu i rivali su sada besni na njega - objašnjava Spahiju i kaže da su promena spoljne politike Vašingtona i uvođenje korekcije granica u priču uspaničili i kosovsku javnost i kosovske lidere:

- Veliki nemir je zavladao. Tači čas priča jedno, čas drugo. Smešno je kada on priča kako hoće da pripoji teritoriju Preševske doline, koja je u Srbiji, i da istovremeno viče da ne da ništa. Ali to je takav igrač.

Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, smatra da je raskol u kosovskom rukovodstvu krajnje zbunjujući.

- Odjednom se pojavila varijanta o razgraničenju, koju niko nije očekivao i koja može biti dobitna kombinacija za Srbiju. Tači se zakačio za ovu opciju, ali po reakciji Haradinaja i ostalih koalicionih partnera, kao i opozicije, vidimo da je to Prištinu dovelo u veoma tešku situaciju. To je do te mere raskol da je ratno rukovodstvo na velikom ispitu - izjavio je Popov za naš list.

Fatmir Šeholi SAD i EU da garantuju dogovor Fatmir Šeholi, izvršni direktor Instituta za afirmaciju međuetničkih odnosa, tvrdi da u kosovskom rukovodstvu nema čak ni nesuglasica. - Čine se politički napori da delegacija Kosova bude što više jedinstvena i da u finalizaciji dijaloga bude uključena i opozicija, kao što je bio slučaj u Rambujeu i Beču. Kosovo ima veliku međunarodnu podršku kao što je imalo i kada je proglasilo nezavisnost. Kosovo ponavlja da SAD i EU treba da budu garant sveobuhvatnog dokumenta na kraju dijaloga - naglašava Šeholi i dodaje: - Tači je bio i biće glavni pregovarač naspram Vučića. Pojedini mediji u Srbiji žele da vide nesuglasice između Tačija i Haradinaja, ali u stvarnosti na temu dijaloga sa Beogradom ih nema.

Rasim Ljajić Problem što Tači nema podršku Prištine Potpredsednik Vlade Srbije Rasim Ljajić ocenjuje da će u pregovorima Beograda i Prištine ključni problem biti to što Tači nema podršku albanskih političara za pregovaranje. - Mislim da je Tači u ozbiljnom problemu kada govorimo o političkom legitimitetu, s obzirom na to da skoro nijedna politička grupacija, opoziciona, čak ni oni koji su u vlasti kao što je Haradinaj, ne podržavaju proces rešavanja kosovskog pitanja - smatra Ljajić.

Hašim Tači Bez Srbije nema mirnog rešenja za Kosovo Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da bez dogovora sa Srbijom nema mirnog rešenja za Kosovo i najavio da će uložiti ogromne napore da se postigne istorijski sporazum, "što znači recipročno priznavanje obe strane".

- Svi znamo da bez dijaloga i pregovora sa Srbijom ne možemo da postignemo mirno rešenje. Drugi put je nemoguć, neprihvatljiv. Sporazum će se mnogo teško postići, biće mnogo teškoća, barijera, ali ja sam optimista. Bolje sada nego posle dve-tri decenije - rekao je Tači na konferenciji za novinare s premijerom Makedonije Zoranom Zaevim.

