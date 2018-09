VUČIĆ KAŽE DA PREMIJERKA IDE U NJUJORK NA SKUPŠTINU UN: Želim da budem više u našoj zemlji

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić najverovatnije će ići u Njujork na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, izjavio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Još nisam sasvim sigurna, ali verevatno da će ići Brnabić, ne ja u Njujork, prosto želim da budem više u zemlji, ne mogu da budem sve vreme van zemlje", rekao je Vučić novinarima u Zemunu posle obilaska KBC Zemun.

On je kazao da je siguran da će ona dobro predstavljati zemlju, ali da su mu potrebna još dva tri dana da donese konačnu odluku ko će od njih dvoje ići.

Govoreći o predstojećoj poseti Kini on je kazao da će to biti peti put da se susreće sa predsednikom Kine Si Điping i da je to ogromna čast za Srbiju i njega lično i najavio da će biti potpisano deset aranžana značajnih za Srbiju.

On je kazao da će pozvati Si Đipinga da dođe u Srbiju.

"Ako se to dogodi (kineski predsednik dođe) u narednih sto godina biću jedini srpski predsednik koji je dva puta dočekao kineskog predsednika u Srbiji", rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Beta)

