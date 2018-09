PUTINOV PRVI AGENT STIŽE U SRBIJU! Ko je čovek koji je 9 godina pratio ruskog predsednika u stopu?

Jevgenije Ziničev, ministar za vanredne situacije Ruske Federacije, nekad agent KGB i telohranitelj Vladimira Putina, posetiće Srbiju sledećeg meseca.



Ziničev je izuzetno blizak s ruskim predsednikom i njegova poseta bi mogla da bude i neka vrsta prethodnice ukoliko Putin odluči da dođe u Beograd. Ministra za vanredne situacije će dočekati Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova, a posetiće Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu, u kojem ruski stručnjaci obučavaju spasioce i vatrogasce iz Srbije i regiona.



Radio za tri službe



Ziničev vodi jedno od tri najznačajnija ministarstva u tamošnjoj vladi, pored ministarstva odbrane i spoljnih poslova, a zanimljivo je da je tek pre dve godine ušao u politiku. Ziničev je uplovio u sferu politike na predlog premijera Dmitrija Medvedeva kada je privremeno obavljao funkciju gubernatora Kalinjingradske oblasti. On je dugogodišnji pripadnik vojske, služio je u po mnogo čemu specifičnoj Severnoj floti ratne mornarice Rusije. U KGB (sovjetska služba bezbednosti) ušao je 1987, da bi, nakon velikih promena u zemlji, karijeru nastavio u Federalnoj službi za zaštitu (FSO). Bio je i zamenik rukovodioca ruske službe za borbu protiv terorizma (FSB). Ziničev je čak devet godina - od 2006. do 2015 - bio u ličnom obezbeđenju Vladimira Putina, i to uvek u njegovoj neposrednoj blizini, u prvom prstenu ljudi koji brinu o bezbednosti predsednika Rusije.

Plus za Srbiju



Bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović kaže da poseta čoveka takve biografije, ministra za vanredne situacije i čoveka od najvećeg poverenja Vladimira Putina govori koliko se visoko rangiraju odnosi sa Srbijom u strategiji Ruske Federacije.



- To znači da se odnosi sa Srbijom kao strateškim partnerom visoko kotiraju u Ruskoj Federaciji. Podsetiću da su odbrana, spoljni poslovi i vanredne situacije najvažniji resori u Ruskoj Federaciji - kaže Jovanović.



On dodaje da saradnja na humanitarnom planu i na planu rešavanja prirodnih i drugih nepogoda ima dugu tradiciju između Srbije i Rusije.



- Očekujem da će se razgovarati i o rešavanju statusa Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. To bi bilo dobro rešiti u cilju uravnotežene spoljne politike, jer je Srbija dala svakom pripadniku NATO trupa diplomatski status. Ruski civili, humanitarci, taj status nemaju - zaključuje Jovanović.

Beograd link između

Vašingtona i Moskve Politički analitičar Branko Radun kaže da su, prema njegovom mišljenju, dva moguća razloga dolaska Ziničeva - možda je Beograd izabran kao neutralan teren za sastanke sa SAD a, s druge strane, tu su pitanje Kosova i izbori u Republici Srpskoj.

- Možda Rusima odgovara da Beograd bude veza između Vašingtona i Moskve. Naša pozicija je značajna, imamo dobre odnose i sa SAD i sa Rusijom. Ovde bi mogli da se organizuju susreti Vašingtona i Moskve, ne prva liga političara, ali funkcioneri, bankari, ekonomisti, obaveštajci - kaže Radun i dodaje:

- S druge strane, imate da se pregovori o Kosovu komplikuju. Izbori u RS su u oktobru, a oni ne kriju podršku Dodiku.

