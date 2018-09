SRBIJA SE PROTIVI FORMIRANJU ORUŽANIH SNAGA KOSOVA! Dačić: Čemu bi ta vojska služila pored Kfora?

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da se Srbija apsolutno protivi formiranju oružanih snaga Kosova jer je to u suprotnosti sa Rezolucijom 1244 i ugrožava bezbednost na Kosovu.

"To apsolutno ugrožava bezbednost i stabilnost na Kosovu", rekao je Dačić.

On je dodao da Rezolucija SB UN 1244 kao oružane snage predvidja samo Kfor i upitao čemu bi vojska Kosova služila pored Kfora.

Dačić je ocenio da se, prema reakcijama NATO i SAD, vidi da nisu zadovoljni načinom na koji Kosovo formira vojsku.

Prema njegovim rečima, NATO i SAD traže da se formiranje oružanih snaga Kosova izvede kroz ustavne promene i da to ne može da se dogodi bez predstavnika Srba u skupštini Kosova.

On je dodao da je predlog o formiranju vojske Kosova još jedan udarac na mirovni proces i da to rade one snage koje se protive pronalaženju trajnog rešenja.

Upitan kako bi to uticalo na dijalog, Dačić je rekao da su svi govorili da treba naći rešenje, a da sada, kada se prema njegovim rečima, traga za nekim konačnim rešenjem, svi se trude da opstruišu dijalog, "jer su valjda očekivali da će se završiti priznavanjem nezavisnosti Kosova" i dodao da od toga "nema ništa".

Vlada Kosova juče je usvojila tri predloga zakona koji se odnose na transformaciju bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage Kosova.

Kurir.rs/Tanjug/Foto: Dado Đilas

Kurir

Autor: Kurir