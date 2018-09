VLADA ODLUČILA: Ovo je minimalna cena rada u Srbiji za 2019.godinu

Minimalna cena rada, bez poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za narednu godinu iznosiće 155,30 dinara (neto) po radnom času, uz povećanje od 8,6 odsto koje će se primenjivati od 1. januara.

Tu odluku o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2019. godine Vlada Srbije je usvojila na današnjoj sednici.

Pored toga, članovi Vlade usvojili su Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN) u pogledu saradnje na terenu uključujući i kontekst programa CERN-a za nastavnike i učenike srednjih škola i srodne nastavne i terenske aktivnosti. Za potpisnika sporazuma ovlašćen je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Usvajanjem ovog zakona obezbediće se jedinstvena baza podataka o obveznicima doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, osiguranicima i osiguranim licima u koju se podaci unose i čuvaju i dnevno elektronski ažuriraju.

Vlada Srbije danas je usvojila i Strategiju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala za period 2019-2013. godina, sa akcionim planom. Donošenje ovako značajnog dokumenta, pored usklađivanja zakonodavstva s međunarodnim standardima, ima za cilj da ojača svoje operativne kapacitete i deluje proaktivno-u pogledu sprečavanja seksualnog zlostavljanja dece na Internetu i podigne nivo svesti građana kada je u pitanju visokotehnološki kriminal.

Nacionalna sportska priznanja, prema odluci Vlade Srbije, biće dodeljena Anji Pešić, rođenoj Spasojević i Ivani Đerisilo za osvojene bronzane medalje na Svetskom prvenstvu u odbojci u Japanu 2006. godine i Vladi Petkoviću za osvajanje bronzane medalje na Evropskom prvenstvu u odbojci koje je održano 2007. godine u Ruskoj Federaciji, navodi se u saopštenju Kancelarije Vlade za saradnju s medijima.

Vlada je usvojila i više zaključaka: zaključak o usvajanju Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i privrednog društva Shandong Linglong Tire Co. Ltd sa sedištem u provinciji Shandong u NR Kini, zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srvije i privrednog društva Shandong provincial transportation group, Ltd, zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i privrednog društva Shijiazhuang Zhiyi Zinc Industry Co. Ltd sa sedištem u provinciji Hebej u NR Kini.

Na sednici je usvojen i zaključak o usvajanju Memoranduma o razumevanju u vezi sa kinesko-srpskim (Hebej) industrijskim parkom prijateljstva između Srbije i Narodne Vlade Hebej pokrajine, zaključak o usvajanju protokola o realizaciji Memoranduma o razumevanju između Republike Srbije i kompanije Lanzhou Guangtong New Energy Automobile Co. Ltd NR Kina, zaključak o usvajanju Protkola o razumevanju između Vlade Republike Srbije i HBIS group Co. Ltd, zaključak o utvrđivanju Osnove za zaključivanje sporazuma o međunarodnom industrijskom partnerstvu između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije i Međunarodnog industrijskog partnerstva Informatičkog puta svile.

Vlada Srbije usvojila je i zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem kredita za povlašćenog kupca za finansiranje projekta izgradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd, zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora i zaključivanje okvirnog sporazuma između Vlade NR Kine i Vlade Republike Srbije o o obezbeđenju R. Srbiji koncesionalnog zajma NR Kine za potrebe sprovođenja projekta izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice- Bubanj potok).

Usvojen je i zaključak o utvrđivanju Osnove za vođenje pregovora sa kineskom Export-Import bankom u vezi sa odobravanjem ugovora o državnom koncesionalnom zajmu za projekat izgradnje obilaznice oko Beograda na auto-putu E70/E75 (deonica: most preko reke Save kod Ostružnice-Bubanj potok).

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Autor: Kurir