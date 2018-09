MALINOVIĆ: Mojsilović je dobar oficir, nije greška što je novi načelnik Generalštaba

Odluka predsednika Aleksandra Vučića da kadrovski promeni vrh Vojske Srbije usklađena je s vremenom u kojem se Srbija nalazi, ocenjuju sagovornici Kurira.

Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš smatra da je imenovanje generala Milana Mojsilovića na mesto novog načelnika Generalštaba izuzetan potez.

- Šalje se snažna poruka da je na čelu vojske mlad, sposoban i veoma obrazovan oficir koji će imati snage da reformiše i vodi vojsku u skladu s potrebama naše zemlje i u skladu s pozicijom saradnje sa najjačim vojnim silama u svetu, u skladu s našom politikom neutralnosti. Vučić je kao vrhovni komandant vojske doneo odluke o novim imenovanjima u skladu s vremenom u kojem se nalazimo, našom strategijom priključenja evropskim integracijama, kao i samim okruženjem i aktuelnim bezbednosnim pretnjama - izjavio je Dragaš za naš list.

Kako kaže, premeštanje Petra Cvetkovića s mesta šefa VBA na dužnost zamenika načelnika Generalštaba govori i to da vrhovni komandant želi da ova vojna institucija ima ozbiljnog oficira sa iskustvom bezbednjaka. Dragaš naglašava da se ovim pojačava kontraobaveštajna zaštita vojske i zemlje, posebno od pokušaja agresivnog i ofanzivnog delovanja stranih službi i država.

I general u penziji i dugogodišnji kritičar vlasti Sreto Malinović pohvalio je odluku šefa države.

- Kad je Mojsilović 2012. pomeren s dužnosti komandanta Kopnene vojske, rekao sam mu da to ne treba da shvata tragično, jer će mu dužnost na koju ide, a on je išao u Brisel za vojnog predstavnika u NATO, omogućiti da malo predahne od vojničkog života i da se praktično vrati kao najkvalifikovaniji kandidat za načelnika Generalštaba, što on jeste postao posle dugovečnog Dikovića - objasnio je Malinović za Komentarpress.net, uz opasku da se Mojsilović do sada pokazao kao dobar oficir i da nije greška što je postavljen na ovu dužnost.

Zamerke na nova kadrovska rešenja ima bivši direktor VBA Momir Stojanović.

- Mislim da je učinjena nepravda prema generalu Milosavu Simoviću, jer je on bolji kandidat za načelnika Generalštaba. Postavlja se pitanje da li je Srbiji na tom mestu potreban izvorni srpski vojnik koji je potomak naših slavnih vojvoda i vojskovođa, ili je potreban vojnik koji zna engleski jezik, razume savremene svetske trendove i koji je prozapadno orijentisan. U ovom slučaju je pobedila ova druga opcija - izjavio je Stojanović.



Ko su novi ljudi na čelu Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilović

načelnik Generalštaba VS - rođen 1967. u Kosovskoj Mitrovici

- dolazi s mesta pomoćnika ministra odbrane za politiku odbrane

- generalštabno usavršavanje završio 2006.

- od 2007. bio zamenik komandanta Združene operativne komande

- od 2011. na dužnosti komandanta Kopnene vojske

- od januara 2013. šef Vojnog predstavništva u Misiji Srbije pri NATO

- čin brigadnog generala dobio 2009, čin general-majora 2011. a čin general-potpukovnika 2018.

- učestvovao je u ratnim dejstvima tokom agresije NATO na SRJ i u operacijama u Kopnenoj zoni bezbednosti

general-major Petar Cvetković

zamenik načelnika Generalštaba VS - rođen 1967. u Zemunu

- završio Vojnu gimnaziju, Vojnu akademiju, komandno-štabno i generalštabno usavršavanje, a 2015. i Visoke studije bezbednosti i odbrane

- od 2014. obavlja dužnost direktora VBA

- u čin brigadnog generala unapređen 2014, a u čin general-majora 2018.

- pre dolaska u VBA obavljao dužnosti komandira voda Vojne policije (od 1990. do 1992) i komandira čete Vojne policije (do 1997)

- od 1997. do 2003. radio kao nastavnik u Bezbednosno-obaveštajnom nastavnom centru

- službu u Vojnoj policiji nastavlja kasnije kao referent u Upravi Vojne policije od 2005. do 2009. i kao načelnik Odeljenja Uprave Vojne policije od 2009. do dužnosti u VBA

- oženjen je i otac troje dece

- govori engleski jezik pukovnik Đuro Jovanić

direktora Vojnobezbednosne agencije - 2015. završio generalštabno usavršavanje

- 2016. okončao visoke studije bezbednosti i odbrane

- u čin pukovnika unapređen vanredno 2016.

- obavljao dužnosti načelnika odeljenja, a od 2015. bio načelnik Odeljenja bezbednosti u kabinetu ministra odbrane

brigadni general Zoran Stojković

direktor Vojnoobaveštajne agencije - generalštabno usavršavanje završio 2010.

- iste godine dobio i vanredno unapređenje u čin pukovnika

- obavljao dužnosti izaslanika odbrane Srbije

- od 2015. bio zamenik direktora VOA

- u čin brigadnog generala unapređen 2018.

