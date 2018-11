LOV NA SRPSKE GENERALE: Hoće da hapse Dikovića i heroje s Košara!

Ukoliko Kosovo danas postane član Interpola, počeće otvoreni lov na Srbe, upozoravaju sagovornici Kurira!

Jedan od onih koji bi se verovatno među prvima našao na poternici Prištine je bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, a visoko na listi bi bila i ostala viđenija vojna lica, među kojima su i oni koji su se hrabro borili na Košarama!

Lažni svedoci

Diković za naš list kaže da bi ulazak Kosova u Interpol bio otvoreni lov ne samo na srpske generale već i na sve ljude koji su na bilo koji način povezani s tom teritorijom. Upitan koliko ga lično brine mogućnost da Priština aktivira neke svoje poternice, na kojima bi se, zbog svog učešća u ratu na Kosovu, i on našao, Diković kaže da je uveren da bi mu napakovali optužnicu.

- Meni je savest čista, ali naći će oni troje-četvoro ljudi koji će svedočiti sve što im se kaže. Kao što ovde nema svedoka protiv njih, tako će tamo uvek da se nađu neki protiv Srba. To je već viđeno - kaže Diković.

Eventualni prijem Kosova je, kaže on, još jedan pritisak na Srbiju, ali i pokušaj legalizacije državnosti Kosova.

- Ne zaboravite da se suočavamo i sa ulaskom Kosova u Interpol i s formiranjem vojske. Nažalost, uz podršku mentora, Priština ide ka tome. Leđa se mogu povijati do neke granice, a posle toga ona pucaju. Koliko god da ne želim da se to desi, to je izgleda realnost. Ako se to ne desi ove godine, desiće se neke naredne ukoliko ne budemo jedinstveni - ocenjuje Diković.

Progon i zastrašivanje



Ni komandant odbrane Košara Ljubinko Đurković ne plaši se progona, ali strahuje od dalekosežnih posledica.

foto: Stefan Jokić

- Ja sam im najmanje interesantan, jer je bitka na Košarama i po njima bila viteška borba. Ovde nije reč o tome da li je neko za nešto kriv. Kosovo u Interpolu je projekat velikih sila s ciljem da se osudi srpski narod, da se proganja i zastrašuje. Poruka bi bila da nijedan Srbin neće smeti ni da pomisli da se slobodno kreće, jer postoji ta neizvesnost da će ga neko uhapsiti ko zna zašto - objašnjava Đurković.

Ivan Dražić, koji je bio na prvoj borbenoj liniji na Košarama, smatra da se nepravda za Srbe i Srbiju samo nastavlja.

- Nemam čega da se plašim, ali Albanci mogu lažno da optuže koga god hoće. Pokazuje se da od početka nije trebalo popuštati - kaže ovaj heroj s Košara.

(Ne) očekivano glasanje

Rusi glasali za Kosovo na dnevnom redu, uz Srbiju Španija, Kipar i Kina

Mada važi za našeg čvrstog i sigurnog međunarodnog saveznika, Rusija je ostala po strani kada je Srbija pokušala da na zasedanju Generalne skupštine Interpola skine s dnevnog reda glasanje o članstvu Kosova. U ime Srbije, a protiv samog uključivanja pitanja prijema Kosova na dnevni red, posle intervencije srpske delegacije, govorili su Španija, Kipar, Kina, Argentina i Surinam, a u korist Prištine govorili su predstavnici SAD, Francuske i Gvajane. Kako saznajemo, ruska delegacija nije dobila instrukcije iz Moskve da govori na skupu, ali im je naloženo da glasaju za usvajanje dnevnog reda sednice u koji je uvršteno i pitanje prijema Kosova u tu organizaciju. Juče po podne je doneta odluka da pitanje Kosova definitivno ostane na današnjem dnevnom redu. foto: Printscreen, Profimedia, EPA Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš podseća da velike sile gledaju samo svoj interes.

- Rusija gleda samo svoj interes i ne želi da se konfrontira s velikim silama, budući da želi da sledeći šef Interpola bude upravo iz njihove zemlje - objašnjava Dragaš.

Nebojša Stefanović

Zbunjujuće glasanje

Ministar policije Nebojša Stefanović upozorio je da postoji namera da se zbune države o načinu glasanja: foto: MUP Srbije - Pored nejasnih obaveštenja, koja su neblagovremena, najavljuje se i procedura da će se, ukoliko dođe do glasanja u kome tzv. država Kosovo ne dobije potrebnu većinu za ulazak, odrediti pauza, a onda nakon pauze ide se na novo glasanje. To je potpuno suprotno pravilima.

I. K./ Foto: Beta

Kurir

Autor: Kurir