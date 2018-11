KAJL SKAT O ODLUCI INTERPOLA DA NE PRIMI KOSOVO: Amerika je razočarana, čestitam srpskom državnom vrhu! To je diplomatska pobeda SRBIJE!

Američki ambasador u Srbiji Kajl Skat rekao je da je odluka Interpola da ne primi u članstvo samoproglašenu državu Kosovo razočaravajuća za SAD.

On je dodao i da je takav ishod glasanja na Generalnoj skupštini Interpola diplomatska pobeda Srbije i uputio je državnom vrhu čestitke, prenosi B92.

"Interpol je za nas organizacija policije. To znači da će za Kosovo biti i dalje teže da vidi crvenu listu i to mora preko Unmika. To je razočarajuće za nas.Srbija e borila za svoj pogled i ja to cenim", rekao je Skat.

Kurir

Autor: Kurir