MEDIJI U REGIONU ŠOKIRANI ODLUKOM PRIŠTINE: Direktno neprijateljski akt, BESMISLENO, ovo je osveta za Interpol!

Vodeći elektronski mediji i portali u regionu prenose vest o odluci kosovske vlade da podigne tarife na uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa 10 odsto na 100 procenata, uz konstataciju da do toga dolazi samo dan nakon neuspeha Prištine da dobije mesto u Interpolu.

"Najnovija odluka dolazi dan nakon što Kosovo nije uspelo da obezbedi dvotrećinsku većinu Interpolovih 192 država članica za prijem u Međunarodnu organizaciju kriminalističke policije na generalnoj skupštini te organizacije u Dubaiju, što je zasluga srpskog lobiranja", piše portal Balkan Insight.

Dodaje takođe da je odluka Prištine o uvođenju tarifa naišla na kritike, jer se njome krše pravila članstva u sporazumu o slobodnoj trgovini CEFTA-a, ali da se kosovska vlada suprotstavila međunarodnom pritisku da ukine te mere.

Elektronsko izdanje banjalučkih Nezavisnih novina, vest o kosovskom povećanju taksi donosi uz nadnaslov "Osveta za Interpol?", a portal Klix.ba, uz osnovnu informaciju o odluci Prištine, prenosi i izjavu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirka Šarovića, da "Kosovo uvođenjem stopostotnih carina Bosni i Hercegovini i Srbiji definitivno ruši CEFTA-u".

"Šarović će se, posle sutrašnje sednice Saveta ministara BiH, detaljnije obratiti u vezi sa carinama koje je Kosovo uvelo Bosni i Hercegovini kao svojevrsnu odmazdu jer je delegacija BiH, prevođena ministrom sigurnosti BiH Draganom Mektićem, glasala protiv prijema Kosova u Interpol", dodaje Klix.

Ovaj portal citira i izjavu ministar spoljnih poslova BiH Igora Crnadaka da je najnovija mera Prištine "potpuno besmislena i revanšistička odluka, koja je rezultat jučerašnjeg neuspeha Kosova da uđe u Interpol".

"BiH to nije zaslužila jer smo se mi ponašali principijelno kako smo to godinama radili odnosno glasali za članstvo u onim organizacijama koje su definisane briselskim razgovorima Beograda i Prištine i drugim za koji je saglasan Beograd. To je tako već godinama", kazao je Crnadak za Klix.ba.

On poručuje da je ovo bezobrazna odluka Kosova.

"Radi se o direktnom neprijateljskom aktu. Kada nekome uvedete taksu od 10 posto, to može imati ekonomsku logiku, ali taksa od 100 posto je poruka da vam je neko s druge strane neko s kim ne želite sarađivati", smatra ministar spoljnih poslova BiH.

Crnadak je istakao da će mera Kosova imati brojne posledice, ali da je u ovom trenutku najvažnije čuti stav Evropske unije.

Portal Indikator.ba prenosi kao albanski mediji javljaju da je "kosovska vlada odlučila u sredu da poveća carinske tarife na 100 posto na uvezenu robu iz Bosne i Hercegovine i Srbije, samo dve sedmice nakon što je izazvala burne reakcije iz Beograda, ali i Evropske unije za takse od 10 posto nametnute nedavno na robu iz ove dve zemlje".

Indikator dodaje da je zamenik kosovskog premijera Enver Hodžaj napisao na Tviteru da ta odluka ima za cilj zaštitu vitalnih interesa Kosova, i istovremeno prenosi izjavu potpredsednika Vlade Srbije i ministra za trgovinu Rasima LJajića da je "ovo je par ekselans politička, a ne ekonomska ili trgovinska mera ili odluka".

Makedonski mediji, uglavnom bez komentara, izveštavaju da je "kosovska vlada povećala takse na srpske proizvode na 100 odsto", dok hrvatski i crnogorski portali za sada ćute i ne prenose vest o današnjoj odluci Prištine.

