STEFANOVIĆ: Išli smo u Interpol ne samo da branimo sebe, već i međunarodno pravo

BEOGRAD - Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je odbijanje zahteva za članstvo samoproglašene države Kosovo u Interpol veliki uspeh za Srbiju i dodao da je Srbija u Interpol išla ne samo da brani sebe, već da brani i međunarodno pravo.

"To je ono o čemu smo u Interpolu razgovarali s velikim brojem delegacija. To je ono što su neke od delegacija istakle tokom rasprave, a to je da postoji Rezolucija 1244 Saveta bezbednost UN. Interpol je telo UN, dakle Interpol mora da poštuje rezoluciju UN, mora da poštuje međunarodno pravo i Srbija je išla da podseti sve da je poštovanje međunarodnog prava upravo to što Srbija traži", rekao je Stefanović.

Dodao je da je borba u Inteprolu nešto što je Srbija uradila jako dobro i zahvalio predsedniku Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić, timu MUP-a, ljudima iz Ministarstva spoljnih poslova i svima koji su radili na tome da rezultat bude ovakav i da se vidi da Srbija ima sve više podrške.

On je zahvalio i građanima Srbije na podršci jer se, dodao je, videlo da žele da njihova država pobeđuje i da to uradi na zakonit i pravni način.

(Kurir.rs/Tanjug)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir