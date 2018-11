ČEDOMIR JOVANOVIĆ: Vraćanje pregovorima jedino je rešenje za krizu na Kosovu

BEOGRAD - Predsednik Liberalno-demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović ocenio je danas da Beograd i Priština moraju što pre da nastave prekinute razgovore i tako "okončaju agoniju" u koju su dva društva ponovo ušla posle odluke Vlade u Prištini o podizanju carine na srpske proizvode.

"Još jednom se potvrđuje činjenica da ne možemo ostavljati Kosovo kao otvoreni problem i kriti se iza nečega što se zove 'zamrznuti konflikt'. Jedino što može biti odgovor na ovu krizu je vraćanje Vučića i Tačija za pregovarački sto i spremnost Beograda i Prištine da konačno reše problem Kosova.

"Ohrabrujuće je to što Srbija nije kontramerama odgovorila na poteze Prištine, jer bi to stvorilo samo dodatne probleme, ali nije dobro vezivati odluku o ukidanju carina sa nastavkom prekinutog dijaloga", naveo je Jovanović u pisanoj izjavi.

Jovanović je naveo da Srbi i Albanci imaju istorijsku priliku da propuštene šanse pretvore u sporazum koji bi garantovao trajno rešenje spora i u kojem bi gradjani prepoznali svoje interese.

"Ukoliko to ne učinimo, i u slučaju da se ne vratimo razgovorima, sama kriza će eskalirati do te mere da će biti potpuno nebitno da li je ona vezana za povećanje carina i to ko je prvi počeo.

Zbog toga tražimo da vlasti u Beogradu nastave pregovore, bez obzira na ono što se događa, i da se na taj način pokaže da mir i trajno rešenje kosovskog problema nemaju nikakvu alternativu", dodao je on.

(Kurir.rs/Beta)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir