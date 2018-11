BRNABIĆ: Savez za Srbiju deli zemlju na krezubu i građansku, a ne vlast

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić rekla je da država neće tolerisati nasilje, da Vlada ili predsednik Srbije Aleksandar Vučić ne mogu da se optužuju za stvaranje atmosfere linča, već da agresiju u društvo pre svega unose lideri Saveza za Srbiju (SzS).

Ona je, povodom napada na lidera Levice Srbije i jednog od osnivača SzS Borka Stefanovića, kazala da je policija odmah reagovala, da je predsednik odmah osudio nasilje i da opozicija stvara podele u društvu.

"Ko je mene nazvao kreaturom? Ko je nas nazvao 'skotarijom' i spodobama? Hajde da se vratimo normalnom diskursu, to je ono na šta sam ja uvek pozivala. Nemojte da (krivicu) prebacujete na nas, a da (istovremeno) pretite silovanjima i vešanjima", rekla je Brnabić.

Ona je navela da opozicija deli građane na "pametne i glupe, građansku i krezubu (Srbiju)", da je uverena da će biti manje fizičkog nasilja kada prestane verbalno nasilje, zbog čega je pozvala lidere opozicije da prestanu sa "unošenjem podela u Srbiju".

Rekla je da je ona bila sa Vučićem kada su dobili vest da je Stefanović napadnut, da je on bio "iznerviran zbog toga" i da je nakon toga izjavio "da to ne sme da se dešava" i da to "nije lice Srbije".

Povodom ocene opozicije da vlasti stvaraju podele u društvu, kazala je da "ne prođe ni jedan dan" da ona ne dobije pretnje na društvenoj mreži Tviter, ali da o tome ne govori u javnosti.

"Nažalost, u današnje vreme imate društvene mreže gde ne možete svakog da iskontrolišete. I ja za sve pretnje nikada nisam optužila opoziciju", rekla je Brnabić.

