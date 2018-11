VUČIĆ UŽIVO IZ NOVOG SADA: Gnušam se napada na Borka Stefanovića, ali i podsećam da te koji me kritikuju ni smrt Milana Panića nije zanimala

NOVI SAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji otkrivanja spomenika kralju Petru Prvom Karađorđeviću u Novom Sadu, nakon čega se obratio okupljenim predstavnicima medija.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja novinarima podvukao svoju zahvalnost svima koji su danas prisustvovali ovako važnom danu za istoriju Srbije.

"Nećemo se više obračunavati sa sopstvenom istorijom, već iz nje samo učiti dobre i loše stvari, da smanjujemo greške, a umnožavamo dobro i vredno. Danas je veliki praznik ne samo za Vojvodinu, već i celu Srbiju, jer mi Srbi većeg uspeh u poslednjih 200 godina od prvih ustaničkih dana nismo imali", naveo je predsednik.

Odgovarajući na pitanja predstavnika medija istakao je da o najvažnijim pitanjima za zemlju ne može govoriti na osnovu novinskih vesti i zatim donositi ishitrene odluke. Osvrnuo se i na napad na Borka Stefanovića i kritike predstavnika opozicije, dodavši da ima različito mišljenje od njih, a da se ne stidi sloboda da se politički razlikuju.

"Gnušam se onih koji na bilo koji način primenjuju fizičko nasilje. U toj teškoj situaciji, a teško je i kada tuku novinarke i prete silovanjem, ističem da je nasilje nad Stefanovićem bilo užasno, ali sam zadovoljan što je policajac bio taj koji je postavio svoja leđa i sprečio ozbiljniji incident, kao i što su svi odmah pohapšeni. Podsetiću da kada se pojavila vvest da je Milan Panić ubijen, to niko nije pomenuo, suze i muke njegove majke nikoga nisu zanimale. Njihov posao tada je bio da sprovedu istragu i uhapse počinioce, a država to nije učinila jer njegova smrt nije nikoga interesovala. Srbija danas nije takva i osuđuje svaku vrstu nasilja, a njima na čast neka služi sve što rade, samo ih molim da ne pokušavaju da izazovu nasilje, a znam koje su im ideje. Mi ćemo čuvati mir", objasnio je on.

Komentarišući postupke EU, dodao je da ona ima instrumente da objasni Prištini da sa ovakvim odlukama ne može opstati, kao i da je na njoj da odluči da li če to učiniti ili ne.

"Srbija neće priznati Kosovo, tako da Haradinaju ostaje još 26 dana da sruši vlast u Beogradu", kratko je uzvratio predsednik.

Kada je reč o navodima predstavnika opozicije da "Vučić hoće da proda Kosovo i da proteruje investitore", ponovio je da to govore ljudi koji su rasprodali sve fabrike i uništili sve u Srbiji, kao i za 4 godine zaradili 300 miliona evra.

"Bolje bi im bilo da nešto izvade iz svojih džepova i daju narodu. Svaki uspeh Srbije im smeta. Bahatost im ide do krajnjih granica, jer uvek polaze od sebe, pa računaju da su i drugi isti kao oni. Što se Jeremića i crtanja granice tiče, i on polazi od svojih putovanja po svetu, svakodnevno trošeći milione evra koje je dobio. On ne može da crta granice, već svoju odbranu, jer je sutra ili prekosutra suđenje na kojem svedoči", naveo je on.

Kada je reč o odnosima sa Republikom Srpskom, istakao je da su najbolji mogući, o čemu govore dela - škole, bolnice, vrtići i domovi zdravlja koje je Srbija tamo izgradila, uz poštovanje BiH. Dodajući da je nekim drugima pomagao i deo našeg naroda kako se Srbi ne bi ujedinili, podvukao je da su oni "srećom danas u manjini".

Naveo je i da ne zna gde je Milan Radojičić za kojim, u okviru navodne istrage ubistva Olivera Ivanovića traga kosovska policija, objasnivši da su albanske vlasti znale kada je on prešao na teritoriju KiM.

"Mi ništa ni od albanskih vlasti nismo dobili po pitanju Radojičića, a kada nas neko bude pitao nešto ili nam nešto rekao, govoriću o tome sa zadovoljstvom. Vidim da su za sutra zakazali zajedničku sednicu vlade sa albanskom i to je vrhunac licemerja", zaključio je on.

