VULIN: Vučić je dao vrlo striktno naređenje, nađite napadača na Stefanovića i našli smo ga za sat vremena

BEOGRAD - Opozicija nastavlja da napada državu Srbiju i pored toga što su napadači na Borka Stefanovića pronađeni za sat vremena, i što smo pokazali da se u Srbiji poštuje pravo, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin upitan da prokomentariše stavove opozicije da napadači na Stefanovića imaju veze šefom BIA, kao i da je vlast odgovorna za atmosferu u kojoj se to dešava.

Ministar Vulin je dodao da je zanimljivo "da ta ista vlast u vreme kada su ubili Ranka Panića nije rekla ni reč. Kada su Dragan Đilas i svi ostali bili velika vlast, niko ništa nije govorio o ubistvu Ranka Panića i nasilju koje smo u to vreme doživljavali. Ja sam svedok da su prebijali, hapsili i odvodili u zatvore svih tih godina i da niko ništa nije govorio".

Osuđujući napad na Borka Stefanovića ministar Vulin je rekao da je Aleksandar Vučić dao vrlo striktno naređenje - nađite napadača i našli smo ga jako brzo.

"Neko bi trebalo da se obraduje zbog toga. Nažalost, mi smo videli samo da se napada naša država, da se srpska država pljuje, da se govori o njoj kao o nekakvoj lošoj državi. Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, ministar Stefanović su uradili sve i u prvom satu su našli onoga ko je počinio takvo gnusno delo", zaključio je ministar Vulin.

"Čemu Evropa ako nije u stanju da poštuje svoje sporazume"

Ako Evropa (EU) nije u stanju da poštuje svoje sporazume, čemu onda Evropa, izjavio je danas ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin povodom poteza Prištine kojima se krše Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) sa EU i sporazum CEFTA.

"Imate Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i imate sporazum CEFTA. Ili će se poštovati sporazumi međunarodne zajednice ili se neće poštovati. Ono što je do Srbije, mi smo sve uradili, sve smo poštovali, a ako Evropa nije u stanju da poštuje svoje sporazume onda čemu Evropa? Ono što sada Evropa radi nije prihvatljivo. Mi smo SSP prihvatili kao nešto najvažnije u našem zakonodavstvu. A ako Evropa to nije u stanju da uradi, pa zašto bismo mi", naglasio je ministar Vulin. On je kazao da su potezi Prištine nepredvidivi i neprihvatljivi u okviru sporazuma SSP ili CEFTA.

