PAKLENI PLAN PRIŠTINE! HOĆE VELIKU ALBANIJU! Haradinaj: Od januara nema granice između Kosova i Albanije!

Prištinska vlast, predvođena tamošnjim premijerom Ramušom Haradinajem, ne prestaje s opasnim provokacijama! Samo pet dana posle povećanja taksi na proizvode iz Srbije, čime su ugrozili kosovske Srbe, Albanci su otišli i korak dalje - započeli su stvaranje "velike Albanije".



Naime, Haradinaj je najavio da će od 1. januara 2019. definitivno biti ukinute granice između Kosova i Albanije.

Postaćemo jedno



- Uklonićemo granice sa Albanijom. Kosovo će ukloniti te prepreke. Granice su nepotrebne. Sklonićemo čak i one kućice, sve ćemo ukloniti... Kada ih uklonimo, mi ćemo postati jedno - obećao je Haradinaj i time praktično najavio suštinsko stvaranje "velike Albanije" za manje od mesec i po.



Da se radi o dobro smišljenom planu Albanaca, govori i činjenica da je albanski ministar dijaspore Pandeli Majko još u avgustu govorio o otvaranju granice između Albanije i Kosova:



- Premijer (Edi Rama, prim. aut.) mi je rekao da je doneta odluka. Od 1. januara počinje slobodno kretanje između Albanije i Kosova.

Gaženje sporazuma, EU da reaguje



Direktor Kancelarije za KiM Marko Đurić upozorava da su najava ukidanja granica sa Albanijom i tzv. carinske unije, kao i prethodna blokada trgovine sa ostatkom Srbije nedvosmislene velikoalbanske pretenzije političkih predstavnika kosovskih Albanaca.

- Na sve to ukazujemo međunarodnoj zajednici od prvih najava, ali od njih poslovično ni slova osude, iako su takvi potezi gaženje Rezolucije 1244 i svih sporazuma na koje se Priština obavezala. Jasno je da je to nova provokacija Prištine i udarac na krhki mir i bezbednost u regionu. Nadam se samo da će međunarodna zajednica, pre svih EU, Unmik i vodeći mentori Prištine na vreme reagovati i zaustaviti ovu velikoalbansku kampanju dovršetka etničkog čišćenja KiM - kaže za Kurir Đurić i poručuje da je Srbija uz svoj narod na KiM i da to neće dozvoliti.

Kriminalci se raduju



Direktor Međunarodnog instituta za bezbednost Orhan Dragaš kaže da je brisanje granice - što je, kako kaže, zajednički poduhvat Prištine i Tirane, a čiji je autor Rama - opasno iz političkih, ali i bezbednosnih razloga.

- Tome se najviše raduju kriminalci. Ta granica je i do sada bila veoma porozna na šverc droge, ukradenih kola, krijumčarenje ljudi, potpuno otvorena za prelazak kriminalaca, a sada će to stanje biti legalizovano - kaže Dragaš i dodaje da su sada na potezu Brisel, Berlin i Vašington, koji imaju način da zaustave ovakve avanture.

Brojka

10 bilateralnih sporazuma potpisali su Kosovo i Albanija od 2009.



Ambiciozne ideje Albanaca

Hoće i deo Crne Gore, Makedonije i Grčke Projekat "velika Albanija" postoji već čitav vek, a obuhvata, osim Kosova, i Preševsku dolinu, ali i delove Crne Gore, Makedonije i Grčke. Iako ta ideja deluje nemoguće, jer je, navodno, ne odobrava međunarodna zajednica, u realnosti Priština i Tirana ozbiljno sarađuju i čine sve da dođe do realizacije ambicioznih ideja. Priština i Tirana su prethodnih godina potpisale niz sporazuma o saradnji, a sve je otišlo toliko daleko da kosovska vlast svake godine obeležava Dan albanske zastave, koji je proglašen i za državni praznik.



Upozorenje stručnjaka

Može doći do potresa u čitavom regionu Haradinajeva najava o brisanju granica, ocenjuju sagovornici Kurira, ima jak politički prizvuk, jer treba da pokaže kako se granice među Albancima brišu i da oni polako postaju jedna država. To je, ističu, licemerno pošto istovremeno odbijaju čak i razgovor o inicijativi za razgraničenje.

- To je prekrajanje granica na Balkanu koje može da izazove probleme u regionu. Tu nema ničeg sličnog s inicijativom za razgraničenje, o kojoj govore naši predstavnici i predsednik Vučić - objašnjava Dragaš.

