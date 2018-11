ALBANCI SPREMILI CRNU LISTU SRBA! Hoće da hapse premijerku i ministre! Dačić poručio: NEĆE IM PROĆI!

Priština nije udarila rampu samo za prolaz robe iz Srbije, već je sada zapretila i da će da pohapsi najviše državne funkcionere Srbije ukoliko pokušaju da uđu na teritoriju Kosova!

Na spisak nepoželjnih osoba iz Srbije, koji je dostavljen svim policijskim punktovima na administrativnim prelazima, prištinske vlasti su stavile premijerku Anu Brnabić, nekoliko ministara u Vladi, predsednicu i potpredsednike Skupštine i sudije Ustavnog i Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je ovo vrhunac licemerja ne samo Albanaca već i onih koji to dozvoljavaju.

foto: Printscreen

- Oni sada neće da puste nikoga od državnih funkcionera, ali vidim da su zakazali zajedničku sednicu sa vladom Albanije. Hoće da ruše sve granice i barijere. To je vrhunac licemerja, i to ne samo Albanaca koji žive na Kosovu i u Albaniji već i i onih koji to dozvoljavaju - izjavio je Vučić.

Visoki funkcioneri koji su na ovoj "crnoj listi" Prištine poručuju za Kurir da se ne plaše hapšenja. Šef diplomatije Ivica Dačić smatra da Albanci, kao i ranije, idu na to da maksimalno zaoštravaju situaciju kako bi sve doveli u situaciju svršenog čina.

foto: Ministarstvo spoljnih poslova

- Samo što im to više ne prolazi - napominje Dačić.

Potpredsednica Vlade Zorana Mihajlović kaže da tzv. kosovsko rukovodstvo ovim potezom pokazuje koliko je agresivno i neodgovorno.

foto: Ana Paunković

- Ma neka oni samo zabranjuju i provociraju. Još jednom pokazuju na šta su sve spremni, da budu agresivni i neodgovorni. Ništa što urade nije iznenađenje. Uporno ne pristaju na razgovore. Pitanje za Brisel je zašto sve to dozvoljava - poručuje naša sagovornica.

Potpredsednik Vlade Rasim Ljajić priznaje da je do sada bio ubeđen da je u 21. veku nezamislivo da postoje spiskovi nepoželjnih ljudi.

foto: Zorana Jevtić

- Međutim, Priština ponovo radi nezamislive stvari. S jedne strane navodno vodi pregovore, a s druge sprečava slobodan protok i roba i ljudi, čime samo dokazuje da joj nije stalo do dijaloga, a još manje do normalizacije odnosa sa Beogradom.

Veroljub Arsić Ne plašim se ni spiska, ni pretnji Potpredsednik Skupštine Veroljub Arsić nije znao da je na nekakvom spisku nepoželjnih: foto: Marina Lopičić - Ne plašim se ni spiska ni njihovih pretnji. Oni ovim samo potvrđuju ne samo da nisu zainteresovani da dođe do normalizacije već i da žele da zaoštre i ovako opasnu situaciju.

KO JE NA SPISKU PRIŠTINE - Ana Brnabić

- Ivica Dačić

- Zorana Mihajlović

- Rasim Ljajić

- Nebojša Stefanović

- Aleksandar Vulin

- Maja Gojković

- Dragomir Milojević

- Vesna Ilić Prelić

I. K./ Foto: Tanjug/Rade Prelić, Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir