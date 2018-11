U PEĆI KROJE VELIKU ALBANIJU: Zajednička sednica Ramine i Haradinajeve vlade! Razgovaraće o otvaranju granice između Albanije i Kosmeta!

PRIŠTINA - U Peći će se u ponedeljak održati zajednička sednica albanske i takozvane "kosovske" vlade, preneo je sajt RTK na albanskom jeziku.

Sednica će početi u 10.15 časova, a kako se navodi, na njoj će se razgovarati o carinama i o romingu.

Potpredsednik takozvane "kosovske vlade" Fatmir Ljimaj ranije je najavio da će se razgovarati o brojnim temama, kao i da će biti potpisani neki sporazumi.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se na toj sednici razmatrati uklanjanje međusobnih ekonomskih barijera.

"To je vrhunac licemerja, i to ne samo Albanaca koji žive na Kosovu i Metohiji i u Albaniji, već i i onih koji to dozvoljavaju", rekao je Vučić, u kontekstu činjenice da Priština i Tirana razgovaraju o uklanjanju ekonomskih barijera u trenutku u kome je Priština dupliranjem taksi na proizvode iz Srbije upravo prekršila CEFTA sporazum o slobodnoj trgovini.

Takođe Tirana je pre neki dan, bar formalno na rečima ocenila da uvođenje duplih taksi nije dobar potez Prištine.

Današnja sednica, i to u Peći, svakako je izraz bliskosti politike Tirane i Prištine.

Letos je iz Tirane lansirana ideja o otvaranju granica i uzmeđu Albanije i južne

srpske Pokrajine.

"Želimo da otvorimo granice izmedu Albanije i Kosova. Od prvog januara počinje sloboda kretanja izmedu Albanije i Kosova", rekao je albanski ministar za dijasporu Pandeli Majko u avgustu ove godine.

Kurir

Autor: Kurir.rs/Večernje novosti/Tanjug