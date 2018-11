RAMA WHAT THE F*CK! Albanski premijer javno PSOVAO dok je govorio o Srbiji, pa mu se sad i njegovi Albanci smeju! (VIDEO)

Albanski premijer Edi Rama izjavio je danas da se Kosovo pokazalo "apsolutno spremno da igra svoju međunarodnu ulogu", ali da Beograd nije bio uvek jasan i iskren u Briselskom dijalogu.

Rama je na zajedničkom sastanku kosovske vlade i Vlade Albanije u Peći rekao i da je "Kosovo kompletna država" i da je Priština uvek imala "iskreni pristup dijalogu" sa Beogradom.

"Kosovo je kompletna država, a dijalog nije uvek bio jasan i iskren s druge strane", rekao.

Sve to propratio je neprimerenim rečnikom, u nekoliko navrata koristeći frazu na engleskom jeziku: "What the fuck".

Dodao je da je "Kosovo najkompletnija priča o miru, razumevanju za manjine i saradnju. Kosovo se pokazalo kao apsolutno spremno da igra svoju međunarodnu ulogu. Kosovo je ostvarilo značajan napredak u regionalnoj sferi, možemo samo zaključiti da je dijalog sa Srbijom napredovao", rekao je Rama.

A odmah su nastale i internet-fore na temu premijerovog psovanja:

Kurir.rs/Tanjug

Kurir

Autor: Kurir