ŠOKANTNI DETALJI O JEDINICI FIT SA KOSOVA: Njeni pripadnici su BRUTALNIJI OD ROSU! To su ubice koje su likvidirale svedoke kako bi zaštitile Haradinaja! EVO KO IH OBUČAVA i na šta su sve spremni

Božidar Spasić, nekadašnji visoki pripadnik Državne bezbednosti kaže da nakon uvođenja ovih taksi vlada potpuni haos na Kosovu.

"Ono što mi možemo da saznamo od nekih prijatelja sa Kosova i mojih nekih bivših kolega, podaci ukazuju da u Prištini vlada stanje haosa u odnosima između Haradinaja, Tačija, Agima Čekua. Znate kada im se uznemiri tržište droge, ljudi oni su veoma nervozni", kaže Spasić.

Ističe da je Haradinaj ušao u vanredno stanje sa Srbijom.

"On je budala sam sebi iskopo rupu jer je je od svakog tog proizvoda koji je ulazio na Kosovo iz Srbije on imao svoj deo."

O informacijama da su vlasti u Prištini spremale jednog Srbina kako bi u zamenu za veliki novac optužio vlasti u Beogradu za ubistvo Olivera Ivanovića, Spasić kaže:

"To je neki diler droge, poznat diler, koji je pao dole i drže ga sad u specijalnom tretmanu u zatvoru u Podujevu. On je navodno trebalo da optuži srpsku vlast za ubistvo Olivera Ivanovića. Sa njim rade pripadnici jedinice FIT", kaže on i otkriva razlike između jedinice ROSU i FIT:

"ROSU je pokušaj da se formira neka policija koja će zastrašivati ali ova jedinica FIT se pojavila odmah posle 2000. godine. To je partijska policija. Ta jedinica je formirana od pripadnika koji su likvidirali svedoke u slučaju Haradinaj, Ljimaj i ostali. Da bi im se zahvalili oni su formirali tu jedinicu.

Ta jedinica FIT je sastavljena od ubica koji će bez milosti prebijati Srbe.

Ono što nas boli njih su kasnije obučavali pripadnici UNMIK-a, oni su obučavani u Bondstilu. Obučavali su ih Nemci, Amerikanci..."

Spasić kaže da je jedinica FIT mnogo brutalnija od ROSU.

"Oni su hapsili Marka Đurića. Oni idu direktno na metu koja im je naređenja, nema odgovornosti za ono što rade", kaže on.

