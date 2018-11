VUČIĆ: Građani Srbije podržavaju status kvo na Kosovu, što je nemoguće stanje

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da nikad nije bio zabrinutiji jer, kako je rekao, istraživanja pokazuju da građani Srbije najviše podržavaju održavanje statusa kvo na Kosovu i Metohiji, što je po njegovim rečima, "nemoguće stanje".

"Vidim da Srbi i građani Srbije ne žele rešavanje problema na Kosovu i Metohiji a čini mi se da ne razumemo sa čim se suočavamo. Istraživanja kažu da bi građani najviše voleli da ostane status kvo a to je nemoguće stanje. Ko vam garantuje da ćete zadržati status kvo, to ne žele ni Evropa, ni svet, ni Albanci kojih ima 91-92 odsto na Kosovu i koji već imaju potvrđenu državnost od Zapada", rekao je Vučić za Radio-televiziju Srbije.

foto: Printscreen RTS

On je kazao da dobro razume šta mu narod poručuje ali i dodao da se ne upravlja time već onim što vidi i zna a kako je rekao, bolje vidi zbog mesta na kom se nalazi. "Pitanje je šta ćemo raditi ako dođe do nekog sukoba, zato sam govorio sve vreme da nađemo kompromis. Bila je to moja borba kao Davida pred Golijatom koji se zove ceo Zapad i Albanci. Borim se da dobijemo nešto za Srbiju i srpski narod, nisam bio nadomak tome da dobijemo nešto ali su neki počeli da nas slušaju ali ne i u Srbiji", kazao je Vučić.

On je naveo i da podrška građana ulasku Srbije u EU "nikad nije bila niža" što je kako je rekao, posledica činjenice da ona "nije pravična prema nama" i što se ne ponaša "apsolutno neutralno u odnosu prema Albancima i nama".

"Moramo da se borimo da ostanemo na evropskom koloseku jer voz ne može da ide van šina. Potrebna nam je politika da budemo tvrdi da nešto pokušamo da vratimo i da ne izgubimo ništa što nikada nismo gubili", rekao je Vučić.

On je naveo da je danas popodne imao težak razgovor sa "nekim ljudima u Evropi" i dodao da neće pristati na ucene i pritiske da razgovara o predaji Gazivoda. "Imaju puno predloga, samo nemaju da Albanci spuste takse... Ima i drugih ideja, prepuni su ideja, ali ja nisam spreman da slušam to", kazao je Vučić. On je rekao da je Albancima Amerika "i mama i tata, a ostalo su im strine i tetke, Engleska, Francuska i Nemačka" i dodao povodom posete predsednika Kosova Hašima Tačija Americi da nije morao ni da ide tamo, jer će uvek dobiti podršku.

foto: Printscreen RTS

"Mi se borimo, imamo podršku Kine, Rusije, nekoliko zemalja. A da li je to dovoljno? Teška je naša pozicija, trudimo se da održimo poziciju na tabli, makar da imamo remi", rekao je Vučić.

Teško da će Srbija objediniti sve nacionalne teritorije u jednu državu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je teško da će Srbi objediniti sve nacionalne teritorije u jednu državu, ali može da sanja da ih ekonomski i kulturno objedini.

Vučić je, gostujući na Radio-televiziji Srbije, rekao da Srbija posle dugo vremena ima velike ideje koje, po njegovom mišljenju, polako uspeva da definiše.

"Mi moramo da podižemo ekonomiju, naš jezik, da učimo na greškama, da se borimo za poštovanje naših žrtava, da čuvamo sve što imamo i da polako gradimo poziciju za bogatiju i uspešniju Srbiju", rekao je Vučić.

Po njegovim rečima "sve drugo je put u propast i nestanak Srba i Srbije".

foto: Printscreen RTS

"Ja da vodim Srbe da ratuju za Mostar i Sarajevo? Ne pada mi na pamet, neću i tome da učestvujem nikada", kazao je on i dodao da Srbija mora da nauči "teške lekcije iz prošlosti", jer ju je "srce vuklo drugačije, što je u redu, ali za to moramo da platimo cenu".

On je kazao da moramo imati "istu srpsku košulju", ali da nije pitanje da li će ona biti pod "istim krovom".

Vučić je kazao da je bitno da se Srbi izbore da "naši ljudi budu slobodni, koriste ćirilično psimo, uče na našim univerzitetima".

"Doći će vreme da imamo ekonomski jedisntven prostor i tada suštinskih granica neće biti, i to će se dogoditi", rekao je Vučić.

Po njegovim rečima Srbija mora da pomogne jačanje Republike Srpske, srpskih opština na Kosovu i Metohiji, kao i svom narodu u Crnoj Gori.

Komentarišući odluku Crne Gore da zabrani ulazak u tu zemlju srpskim intelektualcima, Vučić je kazao da nije saglasan sa takvom odlukom.

"Iskreno mislim da je to nedopustivo u 21. veku i to više govori o njima nego o nama. To mi daje obavezu više da zaštitim njihovo pravo da misle i slobodno govore svuda", kazao je on.

Vučić je kazao da Srbija neće zabraniti ulazak crnogorskih intelektualaca, jer je po njegovim rečima "Srbija previše kosmopolitska i demokratska zemlja da bi to učinila".

foto: Printscreen RTS

Veoma se plašim budućnosti Evrope bez Merkelove

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je večeras zabrinutost po budućnost Evrope i sveta posle odlaska nemačke kancelarke Angele Merkel.

Vučić je, gostujući na RTS-u, rekao da može da se potpuno saglasi sa ocenama o negativnim posledicama posle odlaska Merkelove.

"Veoma se plašim za budćnost Evrope i sveta posle odlaska Merkelove. Mogao bih to da objašnjavam satima", rekao je on.

Vučić je kazao da je prisustvovao sastancima milion puta gde ništa bez Merkelove ne bi funkcionisalo.

2Njena reč je najmoćnija i na Zapadnom Balkanu. Ko ima takvu ekonomsku moć i politiku da može da pozove i nešto kaže. Nemačka ima ogroman autoritet, kao što imaju SAD, Kina, Rusija", objasnio je on.

