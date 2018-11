DAČIĆ: SAD stvorile političkog MONSTRUMA u Prištini i sad moraju da ga kontrolišu!

Savetnik za nacionalnu bezbednost SAD Džon Bolton pozvao je Kosovo i Srbiju da iskoriste priliku da reše svoje dugotrajne nesuglasice i krenu ka pridruživanju Evropskoj uniji, ocenivši da je sada "pravo vreme da dve strane postignu sporazum".

foto: Reuters



- SAD su spremne da pomognu i jednima i drugima kako bi se dostigao istorijski cilj - poručio je Bolton nakon sastanka s kosovskim predsednikom Hašimom Tačijem u Beloj kući.



Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže za Kurir da je to potvrda da SAD iskreno žele dogovor dve strane.



- Ali moraju da pritisnu Prištinu da bi do toga došlo - napominje šef diplomatije.

Ukinite takse



Prethodno je i državni sekretar SAD Majk Pompeo pozvao kosovske vlasti da ukinu takse za robu iz Srbije i BiH. Uprkos tome, iz Prištine su uzvratili da od ukidanja takse nema ništa po cenu pada vlade sa Ramušem Haradinajem na čelu.

foto: EPA / Micjael Reynold

Dačić kaže da pozitivno gleda na kritike koje su Vašington i EU uputile Prištini zbog odluke o povećanju taksi, ali želi da vidi "konkretan efekat".



- Ne misli valjda neko da ćemo mi sada pričati o drugim temama iz dijaloga dok se takse ne ukinu - rekao je on i istakao da takse na srpsku robu moraju biti ukinute, a da Beograd ne interesuje kako će se to dogoditi.



Ambasador Nemačke

Šib: Gubimo vreme



Ambasador Nemačke u Srbiji Tomas Šib rekao je da je važno da se što pre nastavi dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU, kao i da je Nemačka spremna da pomogne Srbiji na putu ka članstvu u EU. foto: Vlada Srbije - Trenutno dijalog nije u dobrom stanju, u zastoju je, nažalost, gubimo vreme, a toliko je još pitanja za diskusiju i rešavanje - rekao je Šib i dodao da je proces proširenja EU jedan od njegovih prioriteta kao ambasadora u Srbiji i da je u njegovom mandatu ključno da podrži Srbiju na putu ka EU.

Poslušaće Vašington

- Onaj ko je porodio tog političkog monstruma u Prištini, mora da reši problem i kontroliše svoje čedo. Nema tu dvostrukih igara, ili ćete ga kontrolisati, ili nećete. Taj monstrum može nekada da pomisli da ima više snage nego što je realno, ali je nemoguće da Priština ne posluša šta joj kaže Vašington - naveo je ministar i istakao:

- Mislim da je to farsa, to da oni ne poslušaju Vašington, mislim da je to nemoguće. Mada niko ne može biti siguran kada porodi monstruma kako će se on ponašati, jer on ponekad misli da je jači od onoga ko ga je stvorio.

(Kurir.rs/B. Bojić/Foto:Nebojša Mandić)

Kurir

Autor: Kurir